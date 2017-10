Bilbao BBK Live abre la veda festivalera de 2018 confirmando a Gorillaz y The xx

Se abre la veda festivalera cara a 2018. Bilbao BBK Live es el primer macrofestival en anunciar cabezas de cartel. Los dos nombres que revela hoy a través de un vídeo de Facebok son Gorillaz y The xx. El festival bilbaíno se celebra entre los días 12 y 14 de julio, por lo que de nuevo coincidirá con MadCool y ya tiene sus abonos a la venta en su web al precio de 80 euros (el cámping son 10 euros más). La oferta tan solo durará hasta el domingo a la 13.00.

Gorillaz presentarán su último disco, algo largo de más y disperso en sus múltiples colaboraciones, ‘Humanz‘, pero seguramente todo un espectáculo de ver en vivo, pues la banda conceptual de Damon Albarn se ha caracterizado por supuesto por la originalidad de sus directos, de espectaculares proyecciones y excelentes músicos y coristas. La nota de prensa de Bilbao BBK Live no especifica cuántos colaboradores o músicos podremos ver esta vez en el escenario.

Por su parte The xx volverán a nuestro país para traernos las canciones de su tercer álbum, uno de los mejores de 2017, ‘I See You‘, del que se han extraído grandes singles como ‘On Hold’, ‘I Dare You’ o ‘Say Something Loving’.