Un ¿error? de Spotify destapa ‘Plunge’, el nuevo disco de Fever Ray

Fever Ray ha vuelto este año con un nuevo single, ‘To the Moon and Back’, después de varios “teasers” que apuntaban al posible lanzamiento de algo titulado ‘Plunge’. Este “algo” finalmente es el disco, que ya puede verse disponible, aunque no escucharse, en Spotify. ¿Planeaba Fever Ray un lanzamiento sorpresa para hoy o mañana viernes?

Puede que el “destape” haya sido un error de Spotify, o puede que el disco ya pueda escucharse en algunas zonas del mundo, como Nueva Zelanda. En cualquier caso, Fever Ray había guardado los detalles de ‘Plunge’ en secreto y el lanzamiento de su single principal, ‘To the Moon and Back’, es tan reciente que la inminente publicación del disco supone toda una sorpresa

A espera de que se publiquen oficialmente los detalles de este ‘Plunge’, el sucesor del excelente ‘Fever Ray’, editado en el lejano 2009, presenta una portada mucho más colorida que el debut -¿en sintonía con el tono pop de su primer single?- y títulos aparentemente políticos como ‘A Part of Us’ o ‘This Country’.

‘Plunge’:

01 Wanna Sip?

02 Mustn’t Hurry

03 A Part of Us ft. Tami T

04 Falling

05 IDK About You

06 This Country

07 Plunge

08 To the Moon and Back

09 Red Trails

10 An Itch

11 Mama’s Hand