Veredicto de ‘To the Moon and Back’ de Fever Ray: un brillante regreso al pop

Parte de la redacción evalúa ‘To the Moon and Back’, el nuevo single de Fever Ray:

“Choca la “alegría” que emana este ‘To the Moon and Back’ comparada con las atmósferas oscuras, pantanosas, del fabuloso disco de debut de Fever Ray. Sin embargo lo que sigue igual es la habilidad de conseguir canciones cautivadoras y sugerentes. Karin hasta parece reírse un poco de este largo paréntesis : “Hey, remember me? I’ve been busy working like crazy”. ‘To the Moon and Back’ es un tema absolutamente brillante, poderoso y juguetón, con sus atmósferas tropicales/asiáticas. Una oda al deseo, al hedonismo, que transmite una pulsión vital muy fuerte, que contrasta con la estética queer-gótica-BDSM tan malrrollera del clip.” Mireia Pería

“Menudo alivio descubrir que, tras el falso retorno de The Knife, estaba el auténtico regreso de Karin Dreijer con su proyecto Fever Ray. Pero curiosamente, si tenemos en cuenta la densa oscuridad de aquel ya lejano ‘Fever Ray’ (¡más de 8 años ya!), este ‘To The Moon and Back’ suena exactamente al regreso al pop del combo que forma con su hermano Olof. Tanto el sonido de los sintetizadores que dan esencia a la canción –casi diríamos que ese riff es su propio estribillo– como la luminosidad de la melodía –aunque hablemos de un pop un tanto roto, enfermizo– o la insistencia en disipar las barreras de géneros (una mujer cantando frases sexuales contundentes y directas, que tradicionalmente se atribuirían a un hombre), suenan a una extensión más bailable y amable de ‘Shaking The habitual‘. Bienvenido sea.” Raúl Guillén

“Ocho años después, Fever Ray no iba a volver con lo mismo de su debut. Así que ha dado el paso más inteligente, que es publicar una canción rabiosamente pop, un dardo directo, inmediato, que, a través de una producción experimental, compuesta por una espaciada densidad de elementos que remite al disco anterior de The Knife, ‘To the Moon and Back’, esconde una canción que se prestaría sin problemas a una revisión 80s como las que hemos oído recientemente de Rihanna o Justin Bieber. Ese teclado del estribillo… ¿alguien ha dicho A-Ha?” Jordi Bardají