La canción del día: el dulce y cálido sexo explícito de ‘Taste’, lo nuevo de Rhye

El dúo formado por el cantante Milosh y el instrumentista Robin Hannibal, conocido como Rhye, se está haciendo de rogar a la hora de anunciar su segundo disco, continuación de aquel estupendo ‘Woman’ que les situó como unos referentes del post-soul más elegante y delicado. Sí sabemos, en todo caso, que existe, que se publicará en algún momento “a principios de 2018” y que será presentado con una gira mundial, cuyas fechas europeas no incluyen –al menos, de momento– una parada en nuestro país.

En las últimas semanas, eso sí, hemos descubierto ya algunas de sus canciones y son, desde luego, de lo más esperanzadoras de cara a ese próximo disco. Tanto la balada ‘Please’, cara A de su single, como la más agitada ‘Summer Days’, cara B, son nuevas muestras de la hermosa calidez que el dúo es capaz de desplegar. La segunda, además, ha contado con un fantástico remix del joven productor Roosevelt que la convertía en un pequeño hit bailable.

Y esta semana ha llegado otro nuevo pedazo de esa obra. Se llama ‘Taste’ y no hace sino redoblar las ganas de que llegue el nuevo disco de Rhye. Compuesta por Milosh junto a, atención, Henry Allen (co-autor de ‘Cold Water de Major Lazer y ‘All Night’ de Beyoncé), es una auténtica delicia construida sobre un seductor bajo y unas percusiones ante las que resulta difícil no mover el cuerpo. En torno a eso, se van desplegando con sumo cuidado diferentes arreglos de guitarra y vientos, que van entrelazándose y generando una sensación de calidez. Pero si atendemos a la letra, el calor se hace tórrido, exponiendo una escena de sexo oral entre una pareja, con descripciones inequívocas pero exhibiendo delicadeza y dulzura: “One more time for my taste / See me fall from your eyes to your waist”.