Roger Waters y otros instan a Nick Cave a no actuar en Israel “hasta que cese el apartheid”

Roger Waters no consiguió este verano que Radiohead se pensara dos veces lo de actuar en Israel. En su lugar, el grupo de Thom Yorke defendió a capa y espada su visita al país (aseguró que actuar en un país no significa que se esté de acuerdo con su política) y terminó ofreciendo en Tel Aviv uno de los conciertos más largos de su carrera.

Ahora, el ex integrante de Pink Floyd y otros artistas como Ken Loach (que también se las tuvo con Yorke por este tema) o Tunde Adebimpe de TV On the Radio buscan convencer a Nick Cave & the Bad Seeds de que cancelen sus próximos conciertos en Tel Aviv los días 19 y 20 de noviembre. La carta explica que Israel mantiene sometido a Palestina a un régimen de “apartheid” y que actuar en el país, como ha hecho Radiohead, supone una validación de sus crímenes. “No importa que los artistas apoyen la política de Israel, lo grave es que se muestren interesados en actuar en el país y promuevan el status quo”, lee la carta.

Cave no ha hecho declaraciones sobre la petición por el momento. En Tel Aviv presentará, como está haciendo ahora mismo por Europa, su último disco, ‘Skeleton Tree‘. La gira no pasa por España. El grupo publicaba el pasado mes de mayo su mayor recopilatorio hasta al fecha.