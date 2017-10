4 películas y 1 serie para celebrar Halloween

Como todos los años, recomendamos varios títulos de terror para ver o apuntar (algunos están pendientes de estreno) en esta noche de difuntos. Magia negra, paranoia, supervivencia, creepypastas y brujas pirujas.

A Dark Song (Liam Gavin)

Junto a ‘La bruja’, ‘A Dark Song’ es una de las películas de terror más originales de los últimos años. Al igual que la premiada cinta de Robert Eggers, el debut del irlandés Liam Gavin destaca por dos aspectos: su perturbadora atmósfera, construida por medio de un expresivo uso de la luz, una narrativa muy sobria y una inquietante música; y el detallismo con el que está tratado el principal tema de la película, la magia negra. ‘A Dark Song’ no se centra en los resultados de los rituales ocultistas, en sus consecuencias “terroríficas” (esto no es la güija), sino en el proceso, en el largo, extenuante y escalofriante ritual basado, para los conocedores del tema, en el libro de Abramelin. Los seis meses que dura la invocación, durante la cual los dos protagonistas -el mago y una madre que ha perdido a su hijo- deberán permanecer encerrados en una casa de campo, le sirven al director para abrir su película hacia territorios más próximos al drama psicológico. ‘A Dark Song’ avanza al ritmo del ritual, lenta y sistemáticamente, hasta llegar a un final epifánico, tan sorprendente como controvertido.

Disponible: Movistar+

Krisha (Trey Edward Shults)

Arrasó en el South by Southwest de 2015 y fue elegida como la mejor película del año por John Waters. En España no se ha estrenado, pero se pudo ver en el festival de Gijón y en el Americana de Barcelona. La carta de presentación del joven Trey Edward Shults, que le permitió rodar este año la también recomendable pero no tan lograda ‘Llega de noche’ (esta sí estrenada en España), es un naturalista drama familiar a lo John Cassavetes que, poco a poco, por medio de un extraordinario montaje no lineal y una banda sonora llena de sonidos perturbadores, se va transformando en una pesadilla que podría haber firmado el propio David Lynch. A través de unos largos y muy elaborados planos-secuencia, rodados la mayoría con steadicam (no por casualidad Shults se ha formado junto a Terrence Malick), el director consigue introducir al espectador en el centro de una caótica reunión familiar llena de gritos, silencios incómodos y ladridos de perro. Shults pega la cámara a su tía Krisha Fairchild, la oveja negra de la familia, para que suframos junto a ella un auténtico infierno.

Disponible: a la espera de que Filmin la incorpore a su catálogo como ha hecho con ‘Llega de noche’

Killing Ground (Damien Power)

Una de las joyas ocultas entre la avalancha de películas exhibidas en el reciente Festival de Sitges. No es fácil decir algo nuevo en un subgénero tan codificado como el terror de supervivencia campestre. Sin embargo, el debutante Damien Power lo ha hecho. El esquema argumental de ‘Killing Ground’ es el mismo de siempre: una pareja se va de acampada romántica a un bucólico paraje a orillas de un lago y se encuentran con unos lugareños poco hospitalarios. La diferencia estriba en cómo está contado ese accidentado encuentro. Por medio de un inteligente uso del montaje, el director australiano divide su película en dos líneas narrativas que avanzan de forma paralela pero no cronológica. Este simple cambio sintáctico permite que el misterio y tensión de la película crezcan como las caries en las bocas de los niños durante la noche de Halloween. Una tensión que se volverá insoportable cuando las líneas narrativas se tuerzan y amenacen con tocarse.

Disponible: sin fecha de estreno.

Channel Zero (Nick Antosca)

Lo primero que sorprende de una serie como ‘Channel Zero’, sobre todo al llegar a España a través de HBO, es su falta de medios. Estamos tan acostumbrados a las ficciones televisivas con presupuestos de superproducción de Hollywood, que una serie sin entradilla cuqui, con actores desconocidos y poco carismáticos, una narrativa condicionada por las pausas publicitarias y una estética cercana al telefilme nos parece como de otra época. Sin embargo, esta humildad de producción le va muy bien a esta serie. Su modestia es una virtud: alimenta su atmósfera melancólica y espanta toda tentación de afectación narrativa y estilística. ‘Channel Zero’ es tan sencilla como eficaz. Unos inquietantes relatos de terror (cada temporada es diferente y autoconclusiva), basado en los creepypastas, ideal para degustar una noche de lluvia y tapado hasta las orejas. Nick Antosca (‘Hannibal’, ‘El bosque de los suicidios’) apuesta por un estilo visual sobrio y una narración clásica para contarnos, en voz baja y casi al oído, un escalofriante cuento de terror.

Disponible: HBO

Suspiria (Dario Argento)

Acabamos con un clasicazo. Su reciente restauración en 4k y el remake que está rodando Luca Guadagnino (‘Yo soy el amor’, ‘Cegados por el sol’), con Chloë Grace Moretz, Dakota Johnson, Tilda Swinton y Mia Goth como protagonistas, nos brinda la oportunidad de invocar, como en un aquelarre, la obra maestra de Dario Argento. Tras cuatro giallos que definieron el género (‘El pájaro de las plumas de cristal’, ‘Cuatro moscas sobre terciopelo gris’, ‘El gato de las nueve colas’ y ‘Rojo oscuro’), el director italiano abrazó el terror sobrenatural como una bruja a su escoba. Tres asesinatos antológicos (el primero es insuperable, tan bueno como el de la ducha de ‘Psicosis’), una música demencial (a cargo de los habituales Goblin), una puesta en escena espectacular (combinando de forma irresistible travelling y grúas) y un manierista e inolvidable diseño visual (sí, Argento ya lo hizo antes que Nicolas Winding Refn), dan forma a un malsano cuento de hadas (el director quería que estuviera protagonizado por niñas) envuelto en una de las atmósferas terroríficas mejor conseguidas de la historia del género.

Disponible: Filmin