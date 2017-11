Tigres Leones: “Ninguno sabíamos que Los del Río tocan en festivales indies”

Tigres Leones presentan su último LP, ‘El año de la victoria‘ (Sonido Muchacho, 2017) amparados tras la sangrienta portada ideada por Querido Antonio: Los del Río acribillando a sus fans. Casi, casi podríamos encontrar una cierta similitud con este trío vasco-madrileño. Partiendo de melodías que podrían parecer surrealistas o “de coña”, Luismi, Javi y Paco desarrollan su propia visión incluso de la política y de la filosofía, siempre bajonera, basada en la frustración, la ironía y el cinismo. Los Tigres Leones parecen tan alegres como Los del Río (e incluso se atreven con pasodobles y con el ritmo del folclore español con temas como ‘Miliciano’ o su single presentación, ‘El año de la victoria’) pero, una vez profundizas en sus mensajes, sientes una bala en el mismo centro del estómago. Aun así, estos viejóvenes, más cercanos a “los 56 años que a los 30”, tan solo tienen un objetivo en mente: que el público se lo pase bien.

Hablamos con ellos con un vinito español de por medio en el Teatro Pavón, lugar en el que hicieron temblar las butacas a principios de verano con su mitiquérrimo tema ‘Milos Forman’, (ahora por fin incluido en su disco, después de haber sido paseado en sus directos), pocos días después de su presentación oficial – y pasada por sudorosos pogos – en la sala El Sol. Este mes inician su gira por el sur gracias a la plataforma Girando Por Salas, que les permitirá “pagar el disco” con su generosa subvención. Estarán el viernes 3 de noviembre en Granada, el 4 de noviembre en Algeciras y el 11 de noviembre en Sevilla. Después les espera Badajoz el 24 de noviembre y el 24 de noviembre Alcalá de Guadaira. Foto: Daniel Merryt.

Vamos a empezar con impresiones: he tenido la impresión de estar escuchando las canciones más “serias” de Tigres Leones y, a la vez, las canciones más enérgicas.

Javi: “Hoy hemos leído una crítica que decía lo contrario, que somos un grupo de coña. Y ahora tú nos dices esto…”

Luismi: “Bueno, eso suele pasar, con los humoristas, por ejemplo…”

Javi: “Nosotros no somos humoristas”.

Aunque habéis colaborado con muchos de ellos: Miguel Esteban, Ignatius Farray… Aun así, parece que siempre estáis de bajona.

Javi: “En este disco hay letras muy positivas”.

¿Cuáles?

Javi: “‘Popular’, ‘Haz que se vaya el aire’… Y ya. No hay ninguna más”.

¿Qué es lo que ha cambiado en Tigres Leones, entonces?

Javi: “David Rodríguez (productor) ha sido el punto de inflexión y el cerebro detrás de todo esto. Hemos acatado sus órdenes de manera tajante”.

Paco: “Aunque las canciones estaban ya muy cerradas, hemos aceptado sus sugerencias”.

Luismi: “Las hemos aceptado porque es él. No las hubiéramos aceptado si fuera cualquiera. En mi caso, por lo menos. Yo conocía bien a David, y eso me hizo confiar en él a muerte. Te digo: hasta el tipo de pastilla que usaba de la guitarra, se lo preguntaba a él. Y él me decía cuál”.

Javi: “Se ha metido hasta en la composición de las letras. Nos decía dónde acabar la canción en algunos temas”.

Ha sido el cuarto tigre, entonces.

Luismi: “En este caso era el primer tigre”.

Javi: “Más bien por el pelazo que tiene”.

Lo que más llama la atención de ‘El año de la victoria’, de primeras, es su portada. ¿Tiene algo que ver con que Los del Río ahora también vayan a festivales indies?

Luismi: “No. Porque ninguno de los cuatro sabíamos eso”.

¿Los Del Río se han enterado de esto?

Luismi: “Claro”.

Javi: “Qué dices, no. Ellos viven en su burbuja. Pero Paco ha sido técnico de Los del Río”.

Luismi: “Podremos darles un disco el día que coincidamos con ellos en un festival, que a este paso será en el Sónar. Es muy posible que cualquiera de los dos toquemos en el Sónar. Yo creo que en el Sónar vamos a estar. Los cinco”.

Antes de presumir por ir al Sónar, podéis hacerlo de haber sido el primer grupo fichado por Sonido Muchacho.

Luismi: “Con Luis (Sonido Muchacho) tenemos mucho cariño, mucha confianza…”

Javi: “Lo que está bien es ver que ahora está el sello apostando por mogollón de bandas, y eso está muy bien. Porque luego, te identificas un poco con las otras bandas del sello. Lo que fichan siempre en Sonido Muchacho es muy guay”.

¿No os sentís de la vieja escuela de Sonido Muchacho, en plan “yo levanté este sello”?

Javi: “En general nos sentimos de la vieja escuela”.

Luismi: “Tenemos 56 años cada uno. Bueno, no. Pero estamos más cerca de eso que de los 30”.

Javi: “No”.

¿Creéis que habéis ganado más publico?

Javi: “No lo sé… eso tendremos que ir viendo. Evidentemente, con internet no solo te vale para llenar un estadio, pero sí para que un número de personas les pueda interesar lo que haces”.

Paco: “Lo importante es que la gente que venga se lo pase bien en los conciertos. Y eso no significa que tengas que hacer el ridículo ni actuar de una determinada manera. Con nuestro lenguaje, que no nos vean como un grupo raro, sino un grupo que hace que la gente se lo pase bien. Y yo creo que este es un año en que vamos a conseguir que la gente venga a nuestros conciertos, se lo pase bien y entienda un poco la música y lo que queremos decir”.

Javi: “Sí, porque son dos lenguajes tan diferentes, cuando vas al estudio o en directo…”

Bueno, el otro día cogieron un chaval en volandas en mitad de vuestro concierto mientras hacían un pogo.

Javi: “Sí, nos ha pasado alguna vez”.

Parece que se lo estaban pasando bien.

Javi: “Mientras no se hagan daño… que dejen en paz a las chicas. Eso sí”.

Parece que los discos están cada vez más cerca de la experiencia en directo. En discos anteriores era más diferente.

Paco: “A mí me encantó la gira que hicimos en el disco anterior. Conseguimos una unión entre los tres que necesitábamos expresar en el disco”.

Javi: “David quería hacer un disco en el que sonaremos más a como sonamos en directo. Nos dijo “vosotros tenéis un buen directo y lo tenéis que aprovechar”. Y sonar fuertes. Y le hicimos caso. Y así el disco ha salido. Hemos ido más a por el rock que a por el pop”.

Parece un disco muy de raíz: pasodobles, rollo western… muy Los del Río.

Javi: “Pues… sí. Vamos, no sé. En ‘Miliciano’ me propuse hacer una canción así, que nunca la había hecho, tirando al pasodoble… y la hice así. No hay más. Le di la brasa a David para que metiera una trompeta, y al final la metimos. Y ‘El año de la victoria’ es una canción también bastante folclórica. Es un tres por cuatro, que todo el folclore español es tres por cuatro”.





“No hemos llegado a ser lo suficientemente españoles. Lo siento, porque soy vasco. Estoy en ello. Pero lo conseguiré”

Suena bastante española la primera cara del disco. La otra, no.

Javi: “No hemos llegado a ser lo suficientemente españoles. Lo siento, porque soy vasco. Estoy en ello. Pero lo conseguiré”.

¿Qué opinais de lo de Cataluña?

Luismi: “Yo no voy a decir nada”.

Javi: “¡Es una entrevista de música!”.

También hay política en vuestra música.

Javi: “Sí… ‘Accidente’ es una canción política… Los demonios es una canción política-económica… nos remitimos a las canciones, ahí viene bastante lo que opinamos”.

¿Existe la victoria para el eterno perdedor?

Javi: “Sí… dependiendo de las metas que se marque. Podemos sentirnos perdedores, pero hasta cierto punto yo creo que somos ambiciosos”.

Luismi: “Mientras en esta vida te plantees ser feliz como meta, vas a ser un perdedor. Siendo optimista. Pero bueno, no sé. En el camino hay cosas. ¿No?”.

Javi: “Hay cosas buenas y malas”.

Luismi: “Algún día veremos alguna buena”.

Javi: “La buena es que nos estamos tomando aquí un vinito contigo”.