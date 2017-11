Busca el brevísimo cameo en plan Hitchcock de C. Tangana en el vídeo de ‘Pa que brille’, protagonizado por el bailaor El Yiyo

El País ha estrenado hoy en exclusiva el nuevo videoclip de C. Tangana para ‘Pa que brille’, otra de las canciones incluidas en su exitoso debut ‘Ídolo‘. Esta vez, Pucho aparece en el vídeo solo durante unos segundos, en un breve cameo que se podría decir está inspirado en los que el director Alfred Hitchcock realizaba curiosamente en sus propias películas.

Ha dirigido el videoclip para ‘Pa que brille’ Ignacio Angulo Villar y Luis Valera Rojo, pertenecientes al colectivo BRBR, y lo protagoniza el bailaor de 20 años El Yiyo. La tensión se masca en el ambiente en este vídeo en el que El Yiyo entretiene a su público en un tablao y más tarde se enfrenta a un anciano ejecutivo echándole una copa en la cara. Parece que se ha realizado una nueva mezcla de ‘Pa que brille’ acorde al vídeo, pues ese arreglo de piano no es tan prominente en la mezcla original.

El nuevo vídeo de C. Tangana llega solo unos días después del estupendo videoclip para ‘Caballo ganador’. C. Tangana explica así su conexión con el flamenco: “Para mí lo más importante del flamenco es que es una cultura popular de calidad, son cosas realmente buenas que encuentran su punto de partida en la gente. El flamenco me influye sobre todo desde las letras, pero lo que más me interesa es que tiene esa parte de cultura popular que no es industria”.