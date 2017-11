Tijera para las escenas de Kevin Spacey en la inminente nueva película de Ridley Scott, que regrabará otro actor

El 22 de diciembre se estrena -en principio- ‘Todo el dinero del mundo’, la nueva película de Ridley Scott protagonizada por Mark Wahlberg y Michelle Williams y donde también aparece… Kevin Spacey. En principio, decimos, porque con la película ya terminada -no hace mucho se estrenaba un tráiler-, el director ha decidido eliminar las escenas de Spacey en la película y regrabarlas con otro actor. ¿Le dará tiempo?

Informa Deadline que el actor elegido ha sido Christopher Plummer, actor canadiense ganador de un Oscar por ‘Beginners’ (donde interpretaba a un anciano homosexual) en 2010 y quien famosamente interpretó a Capitán Georg Ludwig von Trapp en ‘Sonrisas y lágrimas’. Según Deadline, Scott está “determinado” a que la película se estrene en la fecha prevista y ya ha empezado a grabar de nuevo las escenas de Spacey, que son breves (Spacey realizó “entre ocho y diez días” de rodaje) pero “importantes”. El resto del reparto está de acuerdo con la decisión de Scott.

Spacey ha sido recientemente despedido de Netflix y por supuesto no volverá a ‘House of Cards’, después de que varias personas hayan acusado al actor de abusos sexuales -también durante el rodaje de esta serie- en las últimas semanas. Netflix también se plantea regrabar las escenas ya hechas de la sexta temporada de ‘House of Cards’, que incluían a Spacey.