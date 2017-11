Demi Lovato aprovechará la “ola ‘Despacito’” con ‘Échame la culpa’, dueto con Luis Fonsi

Tras el tsunami ‘Despacito’ que ha arrasado con todo en el pop de 2017, se ha generado un furor en la industria por tratar de aprovechar la ola, ese repentino interés anglosajón por el reggaetón y lo latino. Tras los intentos de Jennifer Lopez y Little Mix, ahora llega el que puede ser el gran hit post-‘Despacito’, sobre todo porque cuenta con la autoría y la voz del propio Luis Fonsi: se trata de ‘Échame la culpa’, un dueto del portorriqueño con la estrella del pop norteamericano Demi Lovato.

Se publica este viernes, 17 de noviembre, y ha sido revelado por la propia Demi en su perfil de Instagram, subiendo un fragmento de su vídeo, en el que la oímos cantar en castellano. Recordemos que la ex-estrella Disney proviene de una familia de ascendencia mexicana y nación en Nuevo Mexico, estado limítrofe con el país hispanohablante, por lo que no le resulta una lengua ajena o impostada, como sí sucedía en el caso de Justin Bieber o las británicas Little Mix en sus colaboraciones con Fonsi o CNCO, respectivamente.

Demi Lovato ha publicado hace algunas semanas ‘Tell Me You Love Me’, su sexto álbum de estudio. Un disco repleto de soul y R&B clásico en el que brillan sobre todo las baladas y medios tiempos, posiblemente el mejor trabajo de su carrera. Sin embargo, su single principal no ha tenido el impacto esperado y sus ventas están siendo bastante decepcionantes. Quizá ese ‘Échame la culpa’ lo reflote, quién sabe.