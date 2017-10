Demi Lovato / Tell Me You Love Me

No debe ser fácil ser diva pop o aspirante a tal cosa. Además de sombras como la soledad a la que aludía hace poco Selena Gomez, la presión para reinventarte constantemente como único modo de mantenerse vigentes y sobrevivir se antoja brutal. En el caso de Demi Lovato –amiga precisamente de Selena, al menos sobre el papel–, ni siquiera el viraje urban-pop de ‘Confident’, de la mano de Max Martin o Stargate, logró hacerla grande fuera de EEUU, donde también le queda cada vez más lejos el nivel de popularidad de Ariana Grande o la propia Selena. ¿Demasiada competencia para una artista con una buena voz pero poco carismática?

Así las cosas, Demetria ha cambiado de estrategia de cara a este sexto álbum de su carrera, ‘Tell Me You Love Me’. Sorprendentemente, ha reducido a mínimos los números pop: apenas su grower single ‘Sorry Not Sorry’ –la versión acústica que ofrece como tema extra demuestra que es mucho mejor canción de lo que aparenta–, junto con la muy Chvrches ‘Daddy Issues’ y el número funky-soul ‘Sexy Dirty Love’ (su título no engaña: bebe hasta emborracharse de ‘Future Sex/Love Sound’) conforman lo más uptempo del álbum. El hecho de que la festiva ‘Instruction’, producida por Jax Jones, compuesta con MNEK y con coros y versos de Stefflon Don, haya quedado para la edición Deluxe dice mucho.

A cambio, Lovato y su equipo se han centrado en la faceta R&B y soul que emparenta a la cantante de Nuevo México con otras como Christina Aguilera y Kelly Clarkson, consiguiendo dar una cohesión al disco realmente admirable. Sin grandes productores o compositores estrella, Demi ha confiado en buena medida en Warren “Oak” Felder (mitad del dúo Pop & Oak), que contribuye a mantener una pátina contemporánea a un álbum que, desde el punto de vista compositivo, es bastante clásico. De hecho, abundan las baladas R&B con trasfondo urban o soul, especialmente en la segunda parte del álbum. ¿Ya os habéis echado a temblar y tenéis el clic a punto para borrar la playlist de vuestra plataforma de streaming favorita? Un momentito, por favor…

Porque la segunda gran novedad es que esas baladas no son en absoluto un coñazo. O al menos en su mayoría. El resto, salvo la blanda ‘Only Forever’ y la anodina ‘Games’, son números bastante bonitos y dignos. A la cabeza, el medido equilibrio clásico-moderno de ‘You Don’t Do It For Me Anymore’ (con madera de convertirse en himno de ruptura, aunque en realidad hable de alejarse de su yo adicta al alcohol y otras sustancias) y esa historia sobre complicarte la vida al follar con un amigo o amiga que es ‘Ruin The Friendship’, caracterizada por una gran línea de bajo y unos estupendos arreglos de viento que no sorprenderían en un tema de Solange. Escuchando esos temas, uno se da cuenta de que lo que falla precisamente en el tema titular del disco, además de ese mensaje de dependencia emocional tan chungo, es su excesiva “pirotecnia” y el griterío que tanto mal le hace en ocasiones.

Pero igualmente destacables que estos (incluso aunque se sitúen en la esfera del estándar –o precisamente por eso–) son ‘Lonely’, con una pulida producción de DJ Mustard –¡esos teclados!– y el único featuring del álbum a cargo de Lil Wayne, las elegantes guitarras que marcan ‘Cry Baby’, ‘Concentrate’ y ‘Hitchhiker’, que no se alejan demasiado (salvo por la producción pulcra) del estilo de Miguel y en las que además muestra su notable capacidad vocal sin estridencias gratuitas. ‘Tell Me You Love Me’ no salvará la música ni la vida de nadie, ni hará a Demi Lovato más popular de lo que ya es, pero es su disco más equilibrado y agradable de escuchar. Y, además, le marca un camino a seguir en su carrera, el de la honestidad, que quizá nos dé alguna futura alegría a todos.

Calificación: 6,9/10

Lo mejor: ‘Sorry Not Sorry’, ‘Daddy Issues’, ‘Ruin The Frienship’, ‘Lonely’

Te gustará si te gusta: Christina Aguilera, Kelly Clarkson y puede que Miguel y Solange

Escúchalo: Spotify