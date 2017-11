Juanes celebra sus dos Grammys latinos con ‘All We Can Do’, su nuevo single spanglish con Poo Bear

Juanes, reciente juez en La Voz, ha triunfado esta noche en los Grammy latinos al hacerse con dos galardones, el de Mejor álbum de pop-rock y el de Disco con mejores ingenieros de sonido por ‘Mis planes son amarte’. Y para celebrarlo, el cantante colombiano ha estrenado una canción nueva con el productor y compositor Poo Bear, conocido por su trabajo con Justin Bieber.

Poo Bear ofrece a Juanes un ritmillo dancehall, un poco ‘Hotline Bling’, aunque mucho más electrónico, en un ‘All We Can Do’ en el que el autor de ‘Me enamora’ nos habla sobre no acomodarse ante el cambio y seguir luchando por un mundo mejor donde el amor prevalezca. Pregunta a su oyente si no tiene “miedo del mañana” y si “este es realmente el mundo al que quieres llamar hogar”, y su letra se torna un tanto existencialista después en reflexiones como “ante el dolor todos somos iguales” o “podemos tener todo y al mismo tiempo nada”.

Aunque quizá la reflexión más demoledora de la canción se produzca casi al final, cuando Juanes declara “nos ha costado mucho llegar hasta aquí, y todavía queda mucho camino por delante”. Un interesante planteamiento, que en su tenacidad por cambiar el mundo esconde cierta desazón, una dimensión agridulce -que no descorazonada- no tan habitual en este tipo de canciones pop con fondo social.