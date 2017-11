Katy Perry es vetada en China y… ¿prepara el vídeo de ‘Hey Hey Hey’?

Katy Perry iba a actuar el próximo lunes en el desfile de Victoria’s Secret, que se celebra en Shanghai, pero va a tener que cambiar de planes, pues las autoridades de China han vetado su acceso al país. O eso recoge el tabloide PageSix, que en otras ocasiones ha informado en exclusiva sobre el trabajo de Kanye West con Paul McCartney, entre otras cosas.

Informa el tabloide que en China están muy enfadados con Perry porque la cantante vistió un vestido de girasol en 2015, durante la gira de ‘PRISM’, y que por eso no le han dado el visado. En el último año, los independentistas de Taiwán -oficialmente República de China- han adoptado el girasol como emblema de su lucha por la independencia de China, y el país ha entendido que Perry se ha posicionado a su favor. No ayuda a las cosas que, en su último concierto en Taipei, Perry se colgara una bandera de Taiwán encima.

Los rumores, sin embargo, sí sitúan a Taylor Swift, Harry Styles y Miguel en el desfile más mediático del mundo. Otras modelos como Gigi Hadid tampoco han conseguido sus visados para entrar en China.

Perry, que se une a la lista de vetados en China conformada por Björk, Lady Gaga o Maroon 5, es noticia además porque acaba de grabar algo en una mansión carísima y vestida de María Antonieta. Y si esta hoja promocional de VEVO Brasil que ha llegado a la red es verdadera (que tiene pinta), se trata de un nuevo videoclip, en este caso para ‘Hey Hey Hey’. Saldría el 17 de diciembre. No, finalmente el nuevo single de ‘Witness‘ no sería la fantástica ‘Roulette’.

Hey Hey Hey music video? Killer Queen ad? Makeup ad? What could Katy be up to? 🤔 pic.twitter.com/K3NivY2Qfa

— Katy Perry | FOTP (@FOTPKatyPerry) November 6, 2017