La Canción del Día: Charlotte Gainsbourg lleva a Sylvia Plath a la pista de baile en ‘Sylvia Says’

Este viernes se ha publicado ‘Rest’, el nuevo álbum de Charlotte Gainsbourg en el que la hija de Serge y Jane Birkin ha trabajado codo con codo con el músico y productor SebastiAn, además de músicos, compositores y arreglistas como Guy-Manuel De Homem-Christo (mitad del dúo Daft Punk), Paul McCartney, Owen Pallett o Connan Mockasin. Un álbum grabado en Nueva York cuya gestación ha sido objeto de un mini-documental llamado ‘Charlotte by Charlotte’ –se estrena el día 2 de diciembre en Aplle Music–, dirigido por la actriz-fetiche de Lars Von Trier.

Ella, animada por el directo danés, también ha dirigido algunos de los clips que han servido como adelanto del álbum, como los de ‘Rest’, ‘Deadly Valentine’ –en el que Dev Hynes (Blood Orange) cumplía un rol de pareja de la actriz– o ‘Ring-A-Ring O’ Roses’. Sin embargo, ‘Rest’ tiene muchas más cosas que ofrecer y está cosechando excelentes críticas ya en las primeras horas tras su publicación.

Una de las canciones que más rápidamente ha llamado nuestra atención es ‘Sylvia Says’, un número de funk sintético elegante y bailable. El característico french-touch de su producción es obra de Sebastian Akchoté-Bozovic, SebastiAn, que no publica un disco propio desde su debut ‘Total’ (2011). Últimamente ha estado más en la palestra por producir álbumes para sus compatriotas Kavinsky y Katerine y temas sueltos para Woodkid, Fall Out Boy y Frank Ocean (en su disco-experimento-jugarreta ‘Endless’). También aparecía en ‘Blonde’ del autor californiano, pero relatando una historia personal en el interludio ‘Facebook Story’.

‘Sylvia Says’ cuenta además con un curioso trasfondo literario. La Sylvia a la que se refiere su título no es otra que la escritora norteamericana Sylvia Plath, autora del poema ‘Mad Girl’s Love Song’, cuyas primeras frases –“I shut my eyes and the world drops dead”– son citadas por Charlotte en el estribillo de esta canción: “Cierro mis ojos y el mundo cae muerto, dice Sylvia; levanto mis párpados y todo nace de nuevo”. En contra del aura triste que rodea a Plath a causa de su trágico final, su obra es fuente de esperanza. Tanto que, como ya hicieron tiempo atrás Belle and Sebastian, sea susceptible de bailar ante sus palabras.