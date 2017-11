Queens of the Stone Age / Villains

No puede ser casualidad que dos de las mayores bandas de rock del planeta en este momento, Foo Fighters y Queens of the Stone Age, hayan decidido confiar las respectivas producciones de sus nuevos álbumes a dos personas que se han hecho famosas sobre todo por sus trabajos en el pop –principalmente– como son Greg Kurstin y Mark Ronson, respectivamente. En el caso de los primeros, la jugada no les salió mal del todo, aunque no todo lo redonda que podría. En el del grupo de Josh Homme, que hoy nos ocupa, podemos decir que el acierto es mayor, si los comparamos –algo que parece inevitable, sobre todo cuando andan haciendo giras conjuntas–.

La mano de Ronson no es patente en ‘Villains’, si bien domina las claves de la música soul y el rhythm and blues, que en buena medida practican QOTSA. Aunque es cierto que se percibe una mayor potenciación de la raíz negra de su música, lo de Ronson parece haber sido más algo espiritual, y de hecho Homme ha contado que lo que le decidió a elegir al británico fue el entusiasmo hacia su trabajo que percibió en él cuando coincidieron al grabar ‘Perfect Illusion’ con Lady Gaga. En ese sentido, es indudable que si algo distingue a ‘Villains’ sobre las anteriores obras de QOTSA es cierto desmelene, un dejarse llevar que sitúa buena parte del disco próximo al rock n’ roll sleazy de otro de sus proyectos, Eagles of Death Metal: resulta innegable en ‘Head Like a Haunted House’, pero también en el poderoso arranque ‘Feet Don’t Fail Me Now’, la sexy ‘The Evil Has Landed’, la pseudo-gospel ‘Un-Reborn Again’ y el single ‘The Way You Used To Do’, en los que se diría que Homme y sus secuaces se han apropiado del ímpetu soul-rock que, por ejemplo, ha caracterizado a unos de sus discípulos, Arctic Monkeys, si bien también traslucen ciertos ecos de Bowie que ya aparecían en el disco que el ex Kyuss firmó con Iggy Pop.

Pero Queens of the Stone Age logran equlibrar perfectamente esa vibración despreocupada con su otra faceta, más solemne y heavy –en la que ‘… Like Colckwork‘ fue una especie de cúspide–, con números igualmente notables como la balada (!) ’Fortress’, ‘Domesticated Animals’ (cautivadora, llena de contrastes) o el gran final –de estribillo casi popero– ‘Villains of Circumstance’, una preciosa canción de amor de Homme a sus hijos, a los que por trabajo no ve todo lo que debería. ‘Villains’ puede no ser el disco más característico del sonido QOTSA, e incluso puede que espante a algún fan-de-los-de-toda-la-vida, pero desde luego no se le puede acusar de ser un disco aburrido ni mediocre en ningún momento. Sus casi 50 minutos de duración se pasan volando y no solo dejan un gran sabor de boca, sino que su groove transmite también unas tremendas ganas de bailar.

Calificación: 7,6/10

Lo mejor: ‘The Way We Used To Do’, ‘Feet Don’t Fail Me Now’, ‘The Evil Has Landed’, ‘Fortress’

Te gustará si te gustan: Arctic Monkeys, Eagles of Death Metal, Foo Fighters

Escúchalo: Spotify