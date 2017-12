‘Stranger Things’ confirma tercera temporada

A finales del pasado mes de octubre se estrenó la segunda temporada de ‘Stranger Things’, la serie más emblemática de Netflix (aunque no la más vista). No ha entusiasmado ni se ha viralizado ya tanto como la primera, pero por supuesto sigue teniendo su público y era difícil imaginar que la serie no fuera a renovarse, si supo renovarse teniendo la primera temporada un desenlace aparentemente más definitivo.

Los creadores, los hermanos Matt y Ross Duffer, habían dicho en las entrevistas que tenían varias tramas pensadas para la nueva temporada, pero aún no se había confirmado nada. Y es hoy cuando Netflix confirma que la historia de ‘Stranger Things’ continuará desarrollándose.

Lo que todo el mundo se pregunta es hacia dónde irán los pasos de los protagonistas en la tercera temporada, si bien una opción tan temida como casi evidente es que la hermana de Eleven, a la que se dedica un capítulo comodín que ha dividido profundamente al público, vuelva a aparecer en la serie.

Según Nielsen y recoge Deadline, el primer episodio de la segunda temporada de la serie tuvo 16 millones de espectadores en Estados Unidos durante los 3 primeros días desde que se subió a Netflix. Los 9 capítulos tuvieron una media de 4 millones de espectadores solo en ese fin de semana, el previo a Halloween.