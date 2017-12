Sia reflexiona sobre su responsabilidad en cuanto a la temprana fama de Maddie Ziegler

The Guardian ha publicado este miércoles un artículo escrito por la periodista Bonnie Malkin sobre Sia y su famosa colaboradora, la joven bailarina Maddie Ziegler, quien trabaja con la australiana desde los 11 años (ahora tiene 15). El artículo cuestiona que Sia, una mujer adulta, rechace su fama al conocer las consecuencias que esta puede conllevar en la salud mental y decida por otro lado traspasársela a una adolescente -antes niña- como Maddie, invitándola a salir en sus vídeos o a bailar en los conciertos de su gira actual mientras ella canta a oscuras y con el rostro cubierto por una peluca.

Sia ha compartido una reflexión sobre el artículo en Twitter, escribiendo: “Consulto con Maddie cada semana si esto es lo que quiere hacer, y le aseguro que si alguna vez quiere dejarlo, lo dejaremos. Esta es una conversación que todos deberíamos estar teniendo, no solo yo sino también todos los directores, padres de niños actores y agentes con sus hijos, clientes o niños al cargo. Maddie ya era famosa cuando yo la descubrí, pero realmente yo he aumentado su exposición pública y me siento responsable por ello. Soy muy protectora con ella y mi objetivo es animarla en cualquier decisión que tome. Algunos dirían que una adolescente no puede o no debería tomar decisiones importantes por sí misma y yo intento siempre escoger lo mejor para ella. Lo que he aprendido de Maddie es que la fama le afecta de manera diferente a como me ha afectado a mí. Solo puedo confiar en que me esté diciendo la verdad. Si eso cambia, entonces pararemos”.

Sia ha publicado recientemente disco navideño, ‘Everyday is Christmas’, del que se desprende el single ‘Candy Cane Lane’. Para este gracioso tema ha compartido la australiana un videoclip animado, que os adjuntamos. Pronto habrá vídeos para ‘Ho Ho Ho’ y ‘Underneath the Mistletoe’.

This article poses a question I have asked myself often. I do check in with Maddie weekly about whether she wants this, and assure her if she ever wants it to stop it stops. It's a conversation we should all be having. Not just myself but all directors, stage parents and agents. — sia (@Sia) December 6, 2017

With their children, clients, charges. Maddie was already famous when I discovered her, but I have certainly expanded her exposure and feel responsible for that. I feel very protective of her and my goal is to empower her in whatever choices she makes. Some would argue a teenager — sia (@Sia) December 6, 2017

Can't or shouldn't be charged with making sound choices for themselves and so I do try to choose the best for her always. But I think this is an important conversation https://t.co/0k6bQ8EsvT — sia (@Sia) December 6, 2017