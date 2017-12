Camila Cabello estrena 2 temas de su debut, ‘CAMILA’, que sale en enero

Camila Cabello ha anunciado esta semana que su esperado primer disco en solitario, ‘CAMILA’, saldrá el 12 de enero. Su portada es la que ilustra este post. ‘CAMILA’ contendrá, por lo menos, el exitazo ‘Havana’, que ocupa actualmente los primeros puestos de las listas de éxitos americana, británica y también española.

La ex Fifth Harmony estrena ahora dos nuevos adelantos de este álbum. El primero es ‘Real Friends’, un tema “acústico”, con poco más que la presencia de una guitarra y la voz de Camila, que no hace sino remitir a un hitazo reciente parecido como es ‘Love Yourself’ de Justin Bieber. Curiosamente Ed Sheeran estará en el disco de Camila, pero no es autor de esta canción precisamente sino de otra titulada ‘The Boy’, como se reveló el pasado mes de mayo.

El segundo avance es ‘Never Be the Same’, que tiene un sonido más bombástico, mientras su letra emplea las típicas metáforas de las drogas para hablar de la adicción de Camila a su amante (“tú eres heroína, morfina”). Es una balada dramática que, como el tema anterior, no sigue nada el estilo latino de ‘Havana’ y nos recuerda que antes de este single ya había un disco casi terminado titulado ‘the hurting. the healing. the loving.’

Según el pre-order del álbum, ni ‘I Have Questions’ ni ‘Crying in the Club’ ni ‘OMG’, tres temas que hemos conocido de Camila recientemente, estarán en ‘CAMILA’.