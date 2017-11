Camila Cabello termina su disco: ¿el principio de algo grande para el pop latino?

Camila Cabello ha anunciado en Twitter que su primer disco en solitario está “terminado”. Pero un momento… ¿no estaba este disco listo cuando Cabello publicó el que parecía su sencillo principal, ‘Crying in the Club’, el pasado mes de mayo? ¿No se titulaba el álbum ‘The Hurting. The Healing. The Loving.’ y empezaba con una balada llamada ‘I Have Questions’ que se avanzó en el videoclip de la mencionada ‘Crying in the Club’? ¿Qué ha pasado?

No es un misterio: ha pasado ‘Havana’. La canción, en la que Cabello se entrega a la música de su país de origen, Cuba, es una de las canciones más escuchadas en el mundo en estos momentos: es número uno en Reino Unido, número dos en Estados Unidos (por detrás de ‘rockstar’ de Post Malone) y número dos en la lista de éxitos globales de Spotify, de nuevo por detrás de ‘rockstar’. El tema, que también es número 8 en España, donde no hace más que subir, acumula 350.800.444 streamings solo en esta plataforma y no hace falta decir que será uno de los mayores éxitos de 2017.

El “boom” latino aupado por ‘Despacito’ parece haber trastocado los planes de Cabello, animándola a cambiar la dirección de un álbum que en mayo tenía título y portada. Por el sonido de ‘Crying in the Club’, el álbum ya apuntaba a un sonido latino, aunque no tan claramente como en ‘Havana’. Está claro que Cabello y su sello van a aprovechar el revuelo latino (que ya es más que una moda) al máximo, probablemente sin abandonar el hip-hop de ‘OMG’, que también ha producido buenos resultados.

La reciente actuación de Cabello en los EMA refleja que, a sus 20 años, y ya totalmente desligada de Fifth Harmony, va camino de convertirse en un nuevo icono global de la música latina. Solo hace falta verla en directo para darse cuenta de que se merienda el escenario y de que el futuro no podría sonreírle más. ¿Puede Cabello ocupar el mismo lugar que Jennifer López y Shakira en la industria del pop latino? Nos vemos en unos años, pero yo apuesto a que tiene todas las papeletas para hacerlo.