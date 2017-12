Rhye seguirán apostando por la sensualidad femenina en su nuevo disco ‘Blood’

5 años después de su disco ‘Woman’, que incluía temazos de suave R&B como ‘The Fall’ y ‘Open’, Rhye volverán con un nuevo álbum que recibe el nombre de ‘Blood’ y estará en el mercado el próximo 2 de febrero. El álbum incluirá las canciones que han ido dando a conocer durante las últimas semanas, como ‘Taste‘ y ‘Please‘. La canción que ha quedado fuera de la selección ha sido ‘Summer Days’ tanto en su edición normal como en la remezcla de Roosevelt. En cambio, sí encontramos una canción nueva que se ha dado a conocer esta semana llamada ‘Count to Five’.

El grupo ha revelado la portada de su nueva obra, de nuevo inspirada por la sensualidad femenina, lo cual es toda una declaración de intenciones si recordamos que su primer disco se llamaba ‘Woman’ y que mucha gente piensa que en Rhye canta una chica. Las portadas de todos los singles retratan distintos ángulos de una mujer desnuda. El dúo además indica: “Hemos pasado los últimos años en la carretera llevando el proyecto salido de nuestras habitaciones que fue ‘Woman’ a la experiencia en vivo. Y con ‘Blood’ el procedimiento ha sido el opuesto, la música y los sonidos han nacido en el entorno del directo y se han construido desde la performance”.

01 Waste

02 Taste

03 Feel Your Weight

04 Please

05 Count to Five

06 Song for You

07 Blood Knows

08 Stay Safe

09 Phoenix

10 Softly

11 Sinful