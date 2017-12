Modelo de Respuesta Polar / Más Movimientos

En los últimos años, Borja Mompó, líder de Modelo de Respuesta Polar, se ha mostrado como un buen compositor de canciones atemporales, ajenas a las modas y a las idas y venidas del mundo de las tendencias. Al margen de qué estilo inunde las listas de streaming y las de la prensa especializada y de quién y cómo llene estadios o capitenee carteles de festivales, Mompó se ha mantenido fiel a la escuela de compositores clásicos como Antonio Vega o Amaral, entregando canciones tan válidas para, en un momento dado y si hay suerte, sonar en cualquier radio, y para agradar en el underground por el buen gusto de su ejecución. Todo ello sin que ni una cosa o la otra parezcan el objetivo final de su música, que únicamente parece seguir el mandato del estado de ánimo del autor.

‘Más movimientos’, su nuevo disco, sigue más o menos la misma línea de trabajos anteriores, ahora con Ramiro Nieto a la batería y Martí Perarnau a los mandos de producción, antes de la mezcla de Luca Petricca. El álbum que sucede a ‘Dos amigos’ muestra así un buen equilibrio entre baladas y canciones más delicadas como ‘No me falles’ y ‘Dejar ir’, y canciones más uptempo ahijadas del rock independiente americano de los 90 y también del nacional, como ‘Planes’ o esa ‘Sábados’ que acaba de estrenar un vídeo que muestra lo mal que puede acabar el amor, en una mezcla entre terror, humor y drama digna del Festival de Sitges.

Y es que de nuevo las letras de Modelo de Respuesta Polar nos hablan de amor y de decepción ante la ausencia del mismo (“piensa rápido y di si puedo ser yo aquel que estás buscando”, “que al final no hay nadie que nos vaya a devolver lo que ha sido de los dos”, y así). Solo que esta vez parecen haber pesado algo las prisas por sacar nuevo álbum antes de fin de año para aprovechar el buen momento del grupo: la buena aceptación de ‘Dos amigos‘, la gira por macroestadios con Izal y lo cuidado de su videoclip con Celso Bugallo, todo ello sucedido en 2016.

No habría venido mal dejar estas composiciones reposar unos meses más para descartar un par de ellas, para que los hits estuviesen un poco más marcados como hits (‘Revivir’, por ejemplo, se queda a las puertas de ser un buen single en la onda de los exitosos Viva Suecia; lo mejor de ‘Planes’ es el principio), y los momentos intimistas resultasen un pelín más emocionantes. O simplemente para reordenar tracklist e ideas: ‘Siempre’ nunca debió ser el single de presentación y la planetera ‘Tu canción’ nunca debió ser la última canción de toda la secuencia, pues aunque se agradece que el disco no termine con la predecible balada, mucha gente no llegará a ella y es una de las que mayor potencial esconde.

Por lo demás, nada suena fuera de lugar en ‘Más movimientos’, un disco correcto, aunque quizá demasiado seguro para lo que ha de representar un tercer o cuarto álbum. Eso sí, las canciones de Modelo de Respuesta Polar son de cocinarse a fuego lento y todavía tenemos que comprobar hasta dónde sabe llegar la segunda mitad instrumental de ‘Lo divino’, cuánto emociona en vivo la parte hablada de ‘Mucho para ti’ o si el grupo se ocupa de subrayar el año que viene mediante nuevo videoclip, acústico o actuación televisiva el calado que puedan esconder algunas de estas nuevas composiciones. Seguiremos informando.

Calificación: 6,2/10

Lo mejor: ‘Tu canción’, ‘No me falles’, ‘Sábados’, ‘Revivir’

Te gustará si te gusta: Amaral, Viva Suecia, Los Planetas, Antonio Vega

Escúchalo: Spotify