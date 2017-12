Nicki Minaj estrena tema y vídeo con 1 y 3 Migos (y con Cardi B)

Nicki Minaj no está desaparecida, aunque ya no nos ofrezca un single o vídeo quincenal como a principios de 2017. Pero esta semana suma 2 novedades: ha tenido tiempo para pasarse por el vídeo del ya conocido ‘MotorSport’ (ya sabéis, chicas y coches) de Migos junto a Cardi B. Parece que hay sororidad y no rivalidad respecto a la que se ha convertido en la primera rapera en ser top 1 en solitario en el Billboard Hot 100 en 20 años. La canción, que parece que formará parte de la segunda parte del exitoso ‘Culture’, referencia ‘La gasolina’ además de a varias celebridades como Britney Spears, y el vídeo puede verse en Youtube tras haber sido una exclusiva durante un par de días de Apple Music Estados Unidos. Se espera ‘Culture 2’ para algún momento del mes de enero.

Casi al mismo tiempo, Nicki Minaj también es la invitada de un nuevo tema de uno de los miembros de Migos, Quavo. La canción se llama ‘She for Keeps’ y aparece en la recopilación ‘Control the Streets Volume 1’. De momento no hay noticia sobre un nuevo disco de Minaj, el primero en ya casi 4 años, pese a que sus vídeos y singles este año se cuentan por decenas, destacando el éxito alcanzado junto a Jason Derulo, uno de los vídeos más vistos en Youtube de 2017, y el único con algún tipo de participación femenina.