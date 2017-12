Lily Allen se ve obligada a adelantar su single ‘Trigger Bang’ después de que este se filtre

Esta mañana Lily Allen amanecía con una desagradable noticia: el nuevo single que preveía publicar de forma inminente se filtraba en distintos sitios webs. Se trata de una canción llamada ‘Trigger Bang’ en la que colabora el MC de grime británico Giggs y que ha sido compuesta también con Fryars, colaborador frecuente de la intérprete de ‘Smile’. Así las cosas, Allen ha decidido –si es que le quedaba otro remedio, claro– y hacer como Björk cuando se filtró ‘Vulnicura’: acelerar su lanzamiento oficial.

Así lo ha comunicado ella misma esta mañana en Twitter y, aunque de momento no está en plataformas de streaming (“eres libre de tuitear a Parlophone y Warner y contarle tus sentimientos”, respondía a un fan que le pedía que la subiera ya a Spotify), ya puede escucharse en buena calidad en algunos sites que la propia Lily ha retuiteado. El tema es un medio tiempo con gran peso de un piano y efectivamente comienza con unos versos de Giggs, antes de que Allen pase a gobernar la canción con la parte melódica en la que destaca su estribillo repleto de sonidos de disparos a los que elude el título de la canción.

Por otra parte, su letra reconoce que el “vendaval” de la fama, “la cocaína calmaba el dolor cuando llegaba la vergüenza”, y que “alimenta sus adicciones”. Por eso “no puede salir con el grupo de gente guay; todo el mundo es un gatillo, bang, bang bang, bang”. Allen ya adelantó que su próximo disco –en principio titulado ‘The 4th Wall’, aunque no esté confirmado– hablaría sobre política, su divorcio, sus hijos y el abuso de sustancias. De concretarse este lanzamiento, coincidiría con la publicación de sus anunciadas memorias.

So @officialgiggs @Fryars and me, made a song called #TriggerBang and it has leaked. Gonna make it available ASAP on all platforms. #yourewelcome # 🔫💥 pic.twitter.com/odPQNPXitb

— Lily (@lilyallen) December 9, 2017