La canción del día: Migos “saltean” un temazo con Pharrell en ‘Stir Fry’

Migos se han hecho un nombre en Estados Unidos gracias a singles de trap como ‘Bad and Boujee’, ¿pero y lo bien que se desenvuelven en temas pop como ‘Slide’ de Calvin Harris y ‘Bon Appétit’ de Katy Perry? Los suyos son dos de los versos más memorables del año, así que Migos ya se merecían su propio hit “crossover”. ¿Podría serlo ‘Stir Fry’?

‘Stir Fry’ es el segundo avance de ‘Culture II’ tras ‘MotorSport’ con Nicki Minaj y Cardi B y se desmarca del trap para entregarse a los ritmos de funk clásico de Pharrell Williams, quien produce la canción. Quavo, Offset y Takeoff se hacen al ritmo elegantemente y utilizan su infecciosa línea de sintetizador para construir un estribillo infalible: la melodía de “keep watchin’ me up, still be real and famous” es hipnótica y se pega a la primera, claro que el improbable gancho principal de la canción ya ha sonado en la primera estrofa: “in the kitchen, writ-twisting like a stir fry”.

Por supuesto ‘Stir Fry’ es mucho más que una base de Pharrell gracias a Migos, quienes ofrecen más buenos versos para que sus fans se los estudien de memoria. Las rimas de Quavo en su primera estrofa son especialmente sonoras (“finest…hoes / wrist… froze / we can… go / coast to… coast”), pero Offset se lleva la palma espetando un verso frenético que es casi un trabalenguas, deslizándose en el tema como si nada en frases como “in that skillet, watch me flip it like it’s Five Guys / Look at my pilgrim, check out the ceiling, look at the blue sky”. Es un rap divertido, posiblemente el mejor de este ‘Stir Fry’ en el que Migos y Pharrell han “salteado” un temazo que huele a hit desde la primera escucha.