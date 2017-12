Guadalupe Plata / Guadalupe Plata

En un universo tan personal como el de Guadalupe Plata lo mejor que puede decirse es que permanece inalterable, fiel a su inigualable idiosincrasia. Tras su exitoso disco de 2015, el trío de Úbeda presentaba la pasada primavera su cuarto álbum homónimo –imprescindible añadir el año de edición para distinguirlos– con cambios tan leves que requiere varias escuchas detenerse en ellos y degustarlos: los aires de folclore español en ‘Nido de avispas’, un mayor cromatismo en las percusiones y ambientes –consecuencia de una producción más esmerada, tal y como nos contaba Carlos Jimena–, los seductores arreglos de viento en la maravillosa apropiación de ‘Qué he sacado con quererte’ de Violeta Parra, la inspiración spaghetti-western de ‘Preso’, los suaves matices de sintetizador retro en ‘Miedo’… Leves pinceladas que, por lo demás, dan un buen contrapunto a otros temas como ‘Tan solo’, ‘Navajazo’, ‘Perro de vieja’ –dedicado a la raza pequinesa, al parecer en vías de desaparición, que protagoniza su amenazante portada– o ‘Demasiado’, que no se apean de ese blues primitivo y herrumbroso, con toques de honky tonk y jazz, que caracteriza al grupo y que le ha llevado a alcanzar hitos como ganar el prestigioso premio IMPALA o que Iggy Pop les pinche en su programa de radio. Una nueva muesca en su particular cuenta de discos notables y personales como pocos. Ojalá no cambien nunca, o no demasiado. Guadalupe Plata ofrecerán su último concierto del año el próximo 27 de diciembre en la Sala El Sol de Madrid.

Calificación: 7,4/10

Lo mejor: ‘Qué he sacado con quererte’, ‘Nido de avispas’, ‘Miedo’, ‘Demasiado’

Te gustará si te gustan: los únicos e inimitables Guadalupe Plata de siempre.

Escúchalo: Spotify