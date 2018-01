La canción del día: el feliz collage sobre la fama de Superorganism

Una de las ausencias de nuestra lista de mejores canciones de 2017 que más me costó asumir fue la de la revelación Superorganism con ‘Something On Your M.I.N.D.’, que no logró apoyos suficientes entre una marea de voto diversificado a más de 350 canciones. Son tiempos locos, muy locos, para la actualidad musical, con entre 30 y 60 novedades que degustar cada viernes.

Ahora el grupo ofrece otra prueba de su valía y frescura con un nuevo single llamado ‘Everybody Wants To Be Famous’ que suena otra vez como un feliz collage de influencias entre electro, synth-pop, psicodelia, un pelín de urban y voces tratadas sobre un fondo medio minimalista: las estrofas son casi a capella.

Su vídeo, en formato metavídeo como ‘Música para adultos’ de Joe Crepúsculo, advierte no ser apto para epilépticos (y aquí hay algo de los colores más chillones de M.I.A. y también aparece la caja registradora de ‘Paper Planes’), si bien al final los estallidos cromáticos no son para tanto. Una reflexión sobre hasta dónde va a llegar la obsesión por la fama de la generación Youtube/Instagram, planteada en clave de humor.

El colectivo Superorganism, asentado en Londres, pero con miembros que proceden de Australia, Nueva Zelanda o Japón, visitó la última edición de Primavera Club, y sigue llevándonos así hacia un inminente debut que se acaba de anunciar para el 2 de marzo. Como veis, ‘Something on Your Mind’, abrirá la cara B del vinilo. Las igualmente conocidas ‘It’s All Good’ y ‘Nobody Cares’ también aparecen.

01 “It’s All Good”

02 “Everybody Wants To Be Famous”

03 “Nobody Cares”

04 “Reflections On The Screen”

05 “SPRORGNSM”

06 “Something For Your M.I.N.D.”

07 “Nai’s March”

08 “The Prawn Song”

09 “Relax”

10 “Night Time”