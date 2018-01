The New Pornographers / Whiteout Conditions

La ausencia de dos miembros originales como el batería Kurt Dahle y, especialmente, el compositor, vocalista y guitarrista Dan Bejar (Destroyer) en ‘Whiteout Conditions’ podría haber hecho mella en el supergrupo New Pornographers. Afortunadamente, en este séptimo álbum hacen valer su condición de “super” y demuestra que la suma de talentos de AC Newman, Neko Case, Kathryn Calder, John Collins y demás da de sobra para armar un disco notable a todos los niveles. El séptimo álbum de los canadienses va sobrado de buenas canciones, obviamente encabezadas por los singles ‘High Ticket Attractions’ y ‘This Is The World Of Theatre’ –directamente destinadas a un hipotético y disputado Top 10 de sus mejores temas– y mantiene la cara muy alta al último disco con Bejar, el también notable ‘Brill Bruisers‘.

Pero, como decíamos, van sobrados: desde la impetuosa apertura con ‘Play Money’ y ‘Whiteout Conditions’ hasta el vibrante –aunque levemente más tibio– cierre de ‘Clockwise’ y ’Avalanche Valley’, pocos peros se pueden poner al power pop de ‘Darling Shade’ y ‘Colosseums’, a la fantasía fleetwoodmac-iana de ‘We’ve Been Here Before’ o a los intrincados juegos vocales, marca de la casa, de ‘Second Sleep’ –uno podría quedarse a vivir para siempre en ese intercambio de be awake for a whiles de su coda–. No hay sorpresas –tampoco lo es que algún corte, como ’Juke’, quede algo por debajo del nivel del resto del disco, suele ocurrir en casi todos sus discos– en ‘Whiteout Conditions’ y, en el caso de New Pornographers, eso es una noticia fantástica. Y, teniendo en cuenta sus casi dos décadas de trabajo intachable, casi un milagro de la música contemporánea.

Calificación: 7,6/10

Lo mejor: ‘High Ticket Attractions’, ‘This Is The World of Theatre’, ‘Whiteout Conditions’, ‘Second Sleep’

Te gustará si te gustan: Spoon, Broken Social Scene, Death Cab For Cutie

Escúchalo: Spotify