La Canción Del Día: ‘IDGAF’ será el decisivo hit post-‘New Rules’ de Dua Lipa

Dua Lipa prepara nuevo single tras el exitazo de ‘New Rules’. Su elección es obviamente ‘IDGAF’, que ya era una de las canciones más escuchadas de su disco antes de petarlo en todo el mundo ‘New Rules’. Con ‘IDGAF’, ya serán ocho los singles que conozcamos del álbum debut de Lipa -a pesar de que ha sido el séptimo el único que ha logrado verdadera repercusión internacional- y dado que un vídeo llamativo y apto para el “replay” alzó ‘New Rules’ a los cielos, se espera Lipa guarde un nuevo as en la manga para ‘IDGAF’. El vídeo sale ya, el próximo viernes 12 de enero.

Al contrario que ‘New Rules’ o ‘Hotter than Hell’, ‘IDGAF’ no es dance, sino que más bien presenta una fusión entre pop acústico (ese rasgueo de guitarra un poco ‘Love Yourself’), el rock (esas percusiones aptas para estadios) y un pop clásico que a través de su pre-estribillo “I got you up” remite vagamente a los cánticos “six foot seven foot eight foot bunch” de ‘Banana Boat (Day-O) de Harry Belafonte, lo cual tiene sentido cuando descubres medio hundida en la producción un sutil piano doo-wop, muy años cincuenta.

En cuanto a la letra, ‘IDGAF’ nos habla de un amor que Dua Lipa ya no quiere ver ni en pintura. Ha aprendido la lección de su single anterior. “Veo que te quieres acercar a mí, te veo poniéndote de rodillas, cariño, me importa una mierda” es el lema de esta canción con estribillo grande y tabernero, apto para cantar en colectivo, que promete abrir a Lipa a otros públicos menos interesados en el pop. Avisamos: cuando antes te la aprendas, mejor.