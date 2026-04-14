Jack White, contra los cristianos pro-Trump: «¿Cómo podéis defender esta blasfemia?»

Jack White ha vuelto a usar su plataforma en redes sociales para criticar el mandato de Donald Trump, a quien ha descrito como «el peor americano de la historia». Sin embargo, en esta ocasión también ha dirigido sus palabras a los «cristianos evangélicos» que le siguen, después de que el presidente publicase una fotografía de IA en la que salía caracterizado como Jesucristo.

«¿Os acordáis de ese anticristo del que habéis estado hablando durante todos estos años y cómo se presentaría como Jesús y traería el fin de los días con una guerra en Oriente Medio que incluiría a Jerusalén?», comienza White su mensaje, haciendo una clara alusión al conflicto de Estados Unidos e Israel contra Irán. Desde la publicación de la fotografía falsa, Trump ha alegado que esta le representaba como un «doctor» y que «tenía que ver con la Cruz Roja».

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«Si los delitos, los archivos de Epstein, las violaciones, los bombardeos a colegios, la gestapo de ICE atacando a sus propios ciudadanos, las amenazas de invadir Groenlandia, Cuba, Venezuela e Irán no os convencieron de que habéis sido engañados por este estafador, ¿quizá lo haga este pequeño post?», ha continuado White irónicamente. Este se pregunta cómo «los supuestos cristianos» pueden apoyarlo después de esta «blasfemia» y tras criticar al Papa por su posición sobre la guerra de Irán: «¿Cómo han podido caer millones de personas en esta estafa?».

En un mensaje posterior a la publicación original, Jack White reconoce la respuesta negativa que Trump ha recibido por parte de «algunos cristianos que sí se toman en serio su religión»: «Miente, miente sobre la mentira, dobla la mentira con otra mentira y vuelven a tragárselo», concluye el artista.