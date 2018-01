Perfume Genius también se rinde ante ‘Los Ángeles’ de Rosalía

En medio de la controversia por el supuesto apropiacionismo de su propuesta musical y su teórico antigitanismo, que en nuestra web ha contado con discutidos artículos a favor y en contra, ‘Los Ángeles’ sigue recabando apoyos por todas partes. Además de ser elegido como el mejor disco nacional de 2017 por medios como Rockdelux o nosotros mismos –era el 6º mejor para nuestra redacción, que no separa álbumes nacionales e internacionales–, el álbum de debut de Rosalía con producción de Refree ahora puede presumir de estar alcanzando también la sensibilidad de artistas de la talla de Perfume Genius.

Hace unas horas Mike Hadreas ha publicado un mensaje en Twitter diciendo “De verdad, sintiendo profundamente este álbum”, enlazando el clip oficial de ‘De plata’ y refiriéndose evidentemente a ‘Los Ángeles‘. La propia Rosalía le ha respondido agradecida, alabando a su vez las canciones del canadiense. Su último disco ‘No Shape‘ también ha sido uno de los discos del pasado año. Curiosamente, era el puesto número 8 en nuestra lista, dos por debajo del de la barcelonesa. Lo cierto es que no es ninguna quimera que la propuesta post-flamenco de Rosalía pueda tener aceptación más allá de nuestro país, después de que fuera nominada como Artista revelación en los Grammy Latinos 2017 –en cuya pre-gala actuó, versionando a Alejandro Sanz–.

Rosalía compartió días atrás, en medio de la controversia, una playlist que incluía los temas originales que inspiraron la mayor parte de las canciones de ‘Los Ángeles’, con La Niña de los Peines, Manolo Caracol, Manuel Vallejo, Rafael Farina o Enrique Morente, exponiendo sus referentes para que nadie más piense que ella escribía esas letras. Quizá fue, a su manera, su respuesta a esas acusaciones de apropiacionismo antes citadas.

Really, truly feeling this whole album https://t.co/iNzWDAX9sp

Thank you so much, i love your songs!!!!!!💕💖💕💖💕💖

— R o s a l í a (@rosaliavt) January 8, 2018