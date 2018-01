Playlist semanal actualizada: Bowie, Breeders, Belle & Sebastian, David Byrne, Car Seat Headrest…

Actualización 9 de enero: sumamos a nuestra playlist de novedades del viernes pasado una decena de canciones que se han editado desde entonces: el regreso de The Breeders, el de David Byrne extraído de su próximo disco, el tema que hoy han sacado Black Eyed Peas, un nuevo single de Franz Ferdinand, ‘Princesas’ de Ladilla Rusa, un tema del próximo EP de Belle & Sebastian, una nueva demo de Bowie coincidiendo con su cumpleaños, y los protagonistas de nuestro último Revelación o Timo, L’Impératrice. También el excelente ’Nervous Young Inhumans’, un atractivo rework del tema que Car Seat Headrest editaba en 2011.



Actualizamos nuestra playlist de novedades semanales “Ready for the Weekend”, en la que sin duda el rey es Justin Timberlake, estrenando single justo la primera semana del año, intentando emular la estrategia (y el éxito) del año pasado Ed Sheeran con ‘Shape of You’, aunque evidentemente va a estar complicado siquiera acercarse.

También presentan canción de los discos que editarán este año Fernando Alfaro, MGMT, The Vaccines o The Go! Team. Además, incluimos nuevos singles de gente como Rae Morris, Rita Ora (ahora junto a Liam Payne), Joan As Police Woman, Mikel Erentxun, Fetty Wap, cupcakKe o Black Rebel Motorcycle Club. Hay una versión primigenia de esa obra maestra de Fleetwood Mac llamada ‘Landslide’, con motivo de la reedición de ‘Fleetwood Mac’. También hay nuevas versiones de temas de The Shins, Noah Cyrus o Pavvla, quien saca disco de demos.

En días pasados, los primeros de 2018, os hemos hablado de los sencillos nuevos de Superorganism, Charli XCX mezclando y cantando sobre Wolf Alice, Kendrick Lamar con SZA, Charlie Puth vs Boyz II Men, Bruno Mars vs Cardi B, Titus Andronicus o Børns con Lana del Rey. Naturalmente, todos están aquí. Entre las versiones, una de las que más ha dado que hablar esta semana, la de Amaia Romero de Florence and the Machine, y una de ‘Halo’ de Beyoncé de Jono McCleery.