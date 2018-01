Troye Sivan presenta ‘My My My!’ con vídeo homoerótico… ¿su propio ‘Green Light’?

El australiano Troye Sivan sorprendió al mundo en 2015 con un notable disco de pop atmosférico en la estela de Broods, Lorde y BANKS que encandiló a Taylor Swift y contenía al menos un clásico, ‘WILD’, además de singles tan potentes como ‘YOUTH’ o ‘TALK ME DOWN’. En este tiempo, Sivan ha tenido tiempo de triunfar con ‘There for You’ junto a Martin Garrix.

Había ganas de material nuevo de Troye, y el cantante va a por todas con su nuevo single, ‘My My My!’, un tema bailable y eufórico en la línea de ‘Green Light’ de Lorde, y no solo por sonido sino también por temática, pues Sivan explica que es “una canción de liberación, libertad y amor”. El cantante aconseja: “Descarta toda inhibición, ten presente tu cuerpo, ama profundamente, muévete en la dirección que siempre has querido y baila como lo sientas, ¡ojalá al ritmo de esta canción!”.

‘My My My!’ se presenta con un vídeo decididamente homoerótico, en el que vemos a Sivan interpretando la canción en varias localizaciones industriales, bailando y presumiendo su nueva cabellera rubia a solas o acompañado de varios maromos en camiseta de tirantes. Es en cualquier caso un vídeo elegante que recuerda a los vídeos de Madonna o George Michael de los 80 y 90.