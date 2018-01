MØ y Diplo bailan juntos sin parar durante 3 minutos en ‘Get it Right’

MØ y Diplo continúan colaborando tras el exitazo de ‘Lean On’ en 2015. Les hemos escuchado juntos desde entonces en ‘Cold Water’ y ‘Kamikaze’ y más recientemente en ‘Get it Right’, que firma Diplo a solas junto a la cantante danesa. Por cierto, ambos ya trabajaron juntos en una canción de 2013 aunque nadie se acuerde, ‘XXX 88’, incluida en el debut de ella.

Hoy se publica el videoclip de ‘Get it Right’, toda una curiosidad, pues presenta a MØ y a Diplo ejecutando una coreografía juntos, sin parar, durante tres minutos en una habitación. No es la coreografía que verás a continuación la más complicada del mundo, pero sirve para ver a Diplo -y su nueva melena- bailar mucho más de lo que le veíamos hacerlo en el videoclip de ‘Lean On’, realizando además movimientos junto a MØ entre lo adorable y lo ridículo.

Curiosamente, Diplo no ha firmado ninguna producción en el último EP de MØ, ‘When I Was Young‘. Ha estado ocupado, claro, con su propio proyecto Major Lazer, del que hemos conocido también un EP recientemente, ‘Know No Better’, que ha producido un hit en streaming -el tema titular- junto a Camila Cabello, Travis Scott y Quavo, ya por los 222 millones de reproducciones.