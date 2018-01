Rural Zombies deslumbran con ‘BI’, segundo avance de su inminente nuevo disco

Rural Zombies publicaron en 2016 un primer disco, ‘Bat‘, que era recomendable por varios motivos. Uno de ellos era lo mucho que recordaba en partes la voz de su vocalista, Julia Urreaga, a la de Dolores O’Riordan de Cranberries; otro era la acertada producción de Eñaut Gaztañaga de Grises, y la otra era por supuesto la calidad de muchas de sus canciones, entre las que destacaban ‘Stones’ o ‘I Come in Peace’, que podían a llegar a ser muy Foals en el mejor de los sentidos.

El grupo de Zestoa, Guipúzcoa compuesto también por Manu Rodríguez, Marcos Pérez, Luken Etxeberria y Aratz Etxeberria publica el próximo 26 de enero su segundo disco, ‘From Home to Hospital St.’, a través de Mushroom Pillow. El disco se presentaba recientemente con un single de rock atmosférico titulado ‘Ethereal’, y en esa línea un poco post-rock continúa el segundo avance del álbum, ‘BI’, que sin embargo parece desde todos los niveles una canción superior.

El estribillo “this is where I wanna be” de ‘BI’ es épico, pero la sección instrumental del medio eleva la canción a la categoría de escalofriante. Por otro lado, la contenida distorsión de guitarras y percusiones vuelve a ser un acierto de Gaztañaga, y además es una producción que SÍ pide a gritos un eslogan tipo “this song should be played very LOUD”.