Weezer / Pacific Daydream

Cuales Woody Allen del mundo del pop, Weezer siguen sacando discos como churros. Es verdad que entre 2010 y 2014 no editaron larga duración, pero sí lo hicieron en 2008, 2009 y 2010; y en 2014, 2016 y 2017. Además, su cacareado ‘The Black Album’ está previsto para 2018. Como en el caso del cineasta, el número de obras no equivale a una enorme calidad, y el drama a menudo se confunde con la comedia. Y es que dice Rivers Cuomo que esta vez quería hacer un álbum “menos veraniego y más de noche invernal”, y esa desazón está claramente presente en letras tipo “he estado solo tantas veces” y “la he jodido” (‘La Mancha Screwjob’), pero no ha terminado de salirle ese álbum apesadumbrado que quería.

Generalmente las composiciones de Weezer existen para transmitir energía y ganas de vivir y eso es lo que consiguen estas editadas en otoño a pesar de su propósito y del lado amargo que sí esconden algunos de los textos. No hay más que atender a ‘Weekend Woman’, una canción sobre un ligue al que solo se puede ver los domingos pero en cuyo “tus bonitas mentiras casi me hacen sentir joven otra vez” claramente sobra el “casi”.

Y es que no podemos ponernos tristes con el festín de ‘Happy Hour’, con mención expresa a “chupar lima y coco”; el “me quiere / no me quiere” de ‘Mexican Fender‘ según algunas fuentes dedicada a La Sera (se habla expresamente de una cantante que le pide consejo y le pone “a 100 grados”); ni con las referencias a ‘Meat Is Murder’ de los Smiths (‘Any Friend of Diane’s’) o a ‘Beach Boys’ en la canción así llamada que deliberadamente no han querido que suene -justo ahora- nada a Beach Boys. Además, Cuomo es seguidor de la música comercial, co-produce uno de los singles el onmipresente Toby Gad (Beyoncé, Fergie, Madonna) y casi todo el disco Butch Walker (SouthGang, Katy Perry, Taylor Swift), y ‘Pacific Dream’ se ha aderezado de simpatiquísimas percusiones, ritmos electrónicos veraniegos que ni Maroon 5 (‘Feels Like Summer‘) y una salada guitarra española (‘Any Friend of Diane’s’).

Un trabajo entretenido y correcto, con una segunda parte que parece menor pero gana con los escuchas… pero que tampoco deja huella. Como casi toda la última obra de Woody Allen, un holgazán 6 sobre 10, tanto para el trabajo del grupo… como para la atención que les presta crítica y público: el disco ha pasado totalmente desapercibido y no está TAN mal.

Calificación: 6/10

Lo mejor: ‘Beach Boys’, ‘Mexican Fender’, ‘Happy Hour’, ‘Weekend Woman’

Te gustará si: pasan los años y permaneces fiel al grupo

Escúchalo: Spotify