Chlöe’s Clue / Panorama

Se diría que han pasado siglos desde que, ante cualquier chica que emergiera con una guitarra y cantara en inglés, implicaba ineludiblemente citar a Russian Red como referente. En realidad, no solo no hace tanto sino que seguimos en ese tiempo, como si la buena de Lourdes hubiera inventado la piedra filosofal, como si no existieran mujeres como Angel Olsen, Zooey Deschanel, Natalie Prass, Basia Bulat y hombres como M. Ward o Adam Green y grupos como Whitney. En realidad, no es sino enmarcar una idea musical que se sirve del reciclaje de maneras oldies para hacer canciones maravillosas. Y al final, no es sino eso lo que hacía Lourdes, como también lo hace la valenciana Raquel Adalid bajo el alias Chlöe’s Clue.

En su segundo álbum recientemente publicado, ‘Panorama’, cumple esos preceptos con más ahínco, decisión y clase que en su debut ‘Hidden Rhythms’, algo más heterogéneo y contemporáneo en sonido. Aunque es cierto que números como el arrebatador ‘Dibidáa’, la italófila ‘Lira Versilia’ o ‘The Desk of Despair’ encajan magníficamente con la idea estética del notable ‘Fuerteventura’, Adalid persiste aún más en los esquemas doo-wop, honky tonk, rhythm and blues, resultando el candor de los álbumes de She & Him una pista más clara.

Pero como decía, por encima de un factor estético no excesivamente original y de una voz bonita y bien trabajada, aunque no especialmente reconocible, este ‘Panorama’ brilla sobre todo por cómo emplea esos elementos. Es decir, la sucesión de canciones que van de lo bueno a lo magnífico es bastante abrumadora, partiendo desde el acertado single ‘Visions and Versions’ –su vídeo lynchiano y lleno de humor es para no perdérselo–. Tanto si apuesta por los ecos latinos (‘Panorama (Pain or Drama)’, ‘Decadance is Dead’), como por el lounge (el chachachá ‘Café-Bar 2000’, la bailable ‘Pain Boutique’), el medio tiempo con ukelele en ristre (‘Villa Rosita’) o el boogie bailable (‘Rumours from a Room’), Adalid demuestra un estado de inspiración soberbio. Coronado con un sonido fantástico y unos arreglos exquisitos –Xema Fuertes y Caio Bellveser (Maderita, Alondra Bentley, Nacho Umbert) son toda una garantía–, a la altura de una producción internacional, Chlöe’s Clue presenta un gran disco en el que cada canción tiene algo que la distingue de las demás y la hace memorable, lo cual es casi una rareza en nuestros días.

Chlöe’s Clue presenta ‘Panorama’ mañana, 18 de enero, en la sala Costello Club de Madrid; el 27 de enero estará en Continental Gràcia, en Barcelona, y el 31 en el Teatro del Mercado, Zaragoza.

Calificación: 7,6/10

Lo mejor: cuesta elegir, pero ‘Visions and Versions’, ‘Dibidáa’, ‘Panorama (Pain or Drama)’, ‘Cafe-Bar 2000’, ‘Lira Versilia’

Te gustará si te gustan: She & Him, Alondra Bentley, la Angel Olsen más 50s y sí, Russian Red.

