Bonjour, Les Copains! (10): Chlöe’s Clue, The Sound of Arrows, Papaya, Tennis, Wild Honey…

La sorpresa de la temporada me la ha dado valenciana Raquel Adalid con su proyecto Chlöe’s Clue. Tras su debut ‘Hidden Rhythms’ (2014), que tuvo cierto impacto apareciendo en campañas publicitarias, llega ahora el luminoso ‘Panorama’. Grabado en los estudios Rio Bravo de Valencia, muestra un accesible indie folk deliciosamente ejecutado, versátil y apetecible. ‘The Desk of Despair’ -puede que uno de los temas más retro del disco- es una muy buena muestra del brillo que desprende Chlöe’s Clue y explica por qué me tiene loca enamorá. Otra maravilla nos trae el dúo de Denver, Tennis, que hace apenas unos meses publicaban ‘Yours Conditionally’ y nos sorprenden ahora con el EP ‘We Can Die Happy’. Los cinco temas que lo componen nos recuerdan que sí es posible hacer canciones sofisticadas con melodías clásicas. Con canciones como ‘I Miss that Feeling’ Tennis aportan una letra elaborada y una interesante reflexión sobre la ansiedad y la nostalgia.

Nat Simons vuelve con su precioso pop-folk. La madrileña ya ha publicado tres singles adelanto de su nuevo álbum, ‘Lights’, que llegará seguramente en febrero de 2018 y ha sido producido por Gary Louris, líder de los Jayhawks. ‘Endless Summer Road’ es, de los tres sencillos, el más country aunque equiparable en calidad a ‘Happiness’ o el recién estrenado ‘Learning to Fly’. Es posible que el nuevo álbum de la madrileña sea el salto definitivo que algunos hemos deseado desde hace años. Y desde Suecia llega Sumie Sagano, conocida artísticamente como Sumie a secas, que ha publicado recientemente su segundo álbum, ‘Lost in Light’, un disco intimista, un canto la tristeza que se alza entre las sombras que recuerda en muchos matices al primer disco de la austriaca Tanja Frinta (Lonely Drifter Karen).

Entre los estrenos en castellano este mes no he dejado de escuchar el primer adelanto del nuevo disco de Maria Rodés, ‘Eclíptica’, que se publicará a principios de 2018. ‘Fui a buscar el sol’ relata una historia de amor imposible a través de la metafórica relación entre la luna y el sol, la luz y la sombra en un pop de raíces tradicionales que no hace sino reafirmar a esta artista que destaca por cada ángulo desde la que se la observe. Wild Honey presentaron el single de ‘Acantilado’, incluido en su álbum ‘Torres Blancas’. Su cara B, ‘Sueños premonitorios’, no abandona las escenas costumbristas ni ese toque esotérico que han caracterizado a su último largo. Una nueva pieza de soft pop de arreglos refinados pero finalmente adictiva como un mantra hindú.

Templeton publicaron hace unas semanas su nuevo disco ‘Una mar enorme’ y no solo no defraudan sino que se superan entre la psicodelia y los arreglos vocales del pop de toda la vida. Me he quedado con ‘Me has dejado de gustar’ por esa descripción tan espeluznantemente clara de cómo se suceden los acontecimientos en muchas relaciones comidas por el aburrimiento, la costumbre o ese drama-por-el-drama. Las voces, a medio camino entre Los Ángeles y, como dijo por aquí Sebas E. Alonso, un poquito de Perales, le otorgan un plus que hacen de este tema uno de mis imprescindibles de la temporada. Y de discusiones de pareja nos vamos al sabio dicho que advierte de que “segundas partes nunca fueron buenas” en el ‘Van Damme’ de The Lawyers. Y no es que ‘Los años luz’, el segundo álbum que publican, no sea bueno como “segunda parte” -se deja oír enterito con un muchísimo gusto- sino que el tema en cuestión desmonta las razones por las que alguien pueda haberse imaginado volver a una relación ya rota. Melodía atemporal y aroma a esas bandas indies de finales de los 90 que hacen que valga la pena darle una oportunidad a este disco.

Giorgio Bassmatti vuelve con ‘Trencadís’, un EP variado y luminoso, grabado en casa y abarcando un abanico estilos tan diversos que ¡parece imposible haberlos repartido todos en tan solo seis canciones! ‘Que no se te olvide’, la canción más íntima -y para mí la más emocionante- de este mini disco cuenta con unos muy acertados coros de Arrate García que dan cuerpo a una letra directa sobre una instrumentación sencilla pero perfecta, como su letra. Porque es muy necesario tener a alguien cerca que te recuerde que el sol va a seguir brillando pase lo que pase y que te levante cuando tú sola no puedes y necesitas una guitarra, un piano y una voz amiga que te recuerda “que no hay más dolor / que perderte de vista”. Ay…

Desde Sudáfrica viene el músico y actor Johnny Flynn, que este año publicó su sexto álbum de estudio, ‘Sillion’. El prolífico artista presenta nuevamente un indie folk atemporal con letras que encierran vivencias cotidianas envueltas de poesía de la que no estorba, como ocurre en ‘Wandering Aengus’. También muy recomendable es el último trabajo de Jordan Klassen, ‘Big Intruder. El canadiense se mueve entre melodías folk de décadas pretéritas y un mundo cercano al de Sufjan Stevens, por citar alguna influencia directa, que seguro llama la atención de los seguidores del de Detroit.

Los catalano-chilenos The Zephyr Bones me han conquistado con su debut ‘Secret Place’. El “beach wave” –nombre que ellos mismos dan al estilo que cultivan– acaba de alguna manera adhiriéndose a la piel y a los sentidos. Entre los grandes temas del álbum, ‘Hurricanes’ se ha quedado para siempre a vivir conmigo y os lo tenía que contar. No podía dejarme fuera mi pequeña dosis de ese pop francés que tanto me toca. ‘Passade digitale’ es la canción que da nombre al EP de la parisina Marie-Flore que actualmente continúa su gira por Francia. Cuatro temas deliciosos que recomiendo encarecidamente que pueden recordar al Kavinsky de la banda sonora de ‘Drive’ y al dream pop de Beach House.

El fantástico EP de Papaya, ‘¡Ay, mujer!’, además del tema homónimo y una estupenda versión de ‘La bambola’, nos deja la especial ‘No sé nada del amor’, una trepidante cumbia que define el lado oscuro y misterioso del amor y que no hace sino que esperemos con más ganas el nuevo largo de la banda que llegará ya en 2018.

Para terminar os hablo de dos de mis últimas obsesiones. No sé qué me dio con el temazo bicicletero de BC Unidos con Shungudzo pero me tiré dos días enteros sin quitar el repeat de este ‘Bicycle’. Resulta que el EP del dúo no está nada mal y ha sido otro motivo de alegría en las pasadas semanas. Como también lo ha sido ‘Stay Free’ de The Sound of Arrows que título al esperado álbum. La pieza elegida para esta lista, aunque hable de la llegada del verano y estemos en Europa con el invierno a las puertas, imaginemos que estamos en Nueva Zelanda o en el Caribe. ¡Bailemos! ¡Liberémonos!

Tracklist:

‘The Desk of Despair’ – Chlöe’s Clue

‘I Miss that Feeling’ – Tennis

‘Endless Summer Road’ – Nat Simons

‘Fortune’ – Sumie

‘Fui a buscar el sol’ – Maria Rodés

‘Sueños premonitorios’ – Wild Honey

‘Me has dejado de gustar’ – Templeton

‘Van Damme’ – The Lawyers

‘Que no se te olvide’ – Giorgio Bassmatti

‘Wandering Aengus’ – Johnny Flynn

‘Housefly’ – Jordan Klassen

‘Hurricanes’ – The Zephyr Bones

‘Passade digitale’ – Marie-Flore

‘No sé nada del amor’ – Papaya

‘Bicycle’ – BC Unidos, Shungudzo

‘Stay Free’ – The Sound of Arrows