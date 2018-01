Algo de amor y mucho mal rollo en la pachanga futbolera de Hinds para ‘New for You’

Si sigues en las redes sociales a Hinds ya sabrías que estaban a punto de presentar una novedad de manera inminente. Y así es: acaban de anunciar la próxima edición, a través del sello británico Lucky Number (Sleigh Bells, Sébastien Tellier, Sunflower Bean), de su segundo largo ‘I Don’t Run’. Ha sido producido por Gordon Raphael (The Strokes) y mezclado por Shawn Everett (War On Drugs, The Killers, Perfume Genius). El disco se publicará el 6 de abril.

Decíamos que habían dado muestras de actividad en redes sociales: si días atrás mostraban la que intuimos será la portada del disco (su logo sobre una doble línea roja y fondo blanquísimo), hace pocas horas mostraban imágenes que imitan los clásicos cromos de futbolistas que muchos hemos coleccionado cuando éramos chavales. Concretamente de dos equipos, Dragones F.C. y Rayo Blanco, compuestos por amigos de las cuatro integrantes de Hinds entre los que se cuentan Larry Balboa, de The Parrots, o la locutora de Radio 3 Paula Quintana, entre otros.

Ahora descubrimos que el vídeo oficial de su nuevo single, que se llama ‘New for You’, recoge precisamente eso, la grabación de una pachanga futbolera entre ambos equipos en los que también juegan Carlotta, Ana, Ade y Amber, mientras cantan este tema luminoso y de sonido bastante pulcro –aunque una guitarra con fuzz ensucia en el fondo de vez en cuando–, con las voces de las chicas aportando jaleo a su infecciosa melodía. Mientras, en el terreno de juego se suceden balonazos, ahogos, piques –con algún conato de peleílla– y también un romance, con un beso ocasional. El clip está producido por las propias Hinds y dirigido por Cosials, con Jorge Cremades (amigo del grupo, que emplea el seudónimo “Jorge Lion” aunque se le ve en un momento) y el productor y DJ Miqui Brightside como cámaras.

La nota de prensa de su management destaca algunos de los logros de las autoras de ‘Leave Me Alone‘ durante el exitoso año 2017: obtuvieron un European Border Breaker Award 2017, ofrecieron más de 350 conciertos por todo el mundo, incluido un sold out en The Forum (Londres) con capacidad para 2.500 personas y acumularon 18 millones de streams en Spotify. Un buen año que, posiblemente, superen en este 2018. Esta semana el grupo está actuando en San Luis –Missouri–, Madison –Wisconsin– y Chicago –Illinois–.