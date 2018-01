Sufjan Stevens y Jonny Greenwood, nominados a los Oscar musicales

Este mediodía se han revelado las nominaciones a los Oscar, que se entregan el 4 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Como siempre, desde JENESAISPOP destacamos las nominaciones musicales de la Academia, que este año dejan una grata sorpresa para el indie, pues Sufjan Stevens aspira a un Oscar por ‘Mystery of Love’, una de sus canciones para la banda sonora de ‘Call Me By Your Name’. El resto de canciones nominadas son ‘Mighty River’ (‘Mudbound’), ‘Remember Me’ (‘Coco’), ‘Stand Up for Something’ (‘Marshall’) y ‘This is Me’ (‘The Greatest Showman’).

Otra estrella indie, Jonny Greenwood, conocido por ser integrante de Radiohead pero también por su trabajo en el ámbito de las bandas sonoras, aspira a un premio de la Academia por su trabajo en ‘El hilo invisible’. Compite contra Hans Zimmer, Alexandre Desplat, John Williams y Carter Burwell.

Mejor canción

“Mighty River,” Mudbound

“Mystery of Love,” Call Me by Your Name

“Remember Me,” Coco

“Stand Up for Something,” Marshall

“This Is Me,” The Greatest Showman

Mejor banda sonora

‘Dunkerque’ (Hans Zimmer)

‘El hilo invisible’ (Jonny Greenwood)

‘La forma del agua’ (Alexandre Desplat)

‘Star Wars: Los últimos Jedi’ (John Williams)

‘Tres anuncios en las afueras’ (Carter Burwell)

Mejor edición de sonido

‘Baby Driver’

‘Blade Runner 2049’

‘Dunkerque’

‘La forma del agua’

‘Star Wars: Los últimos Jedi’

Mejor mezcla de sonido

‘Baby Driver’

‘Blade Runner 2049’

‘Dunkerque’

‘La forma del agua’

‘Star Wars: Los últimos Jedi’