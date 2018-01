Kali Uchis, casada con Tyler, the Creator en el vídeo surrealista y ultra pastel de ‘After the Storm’

La revelación Kali Uchis no termina de anunciar su disco debut, que se titula -en principio- ‘Fool’s Paradise’ y se publica en primavera. Pero hoy estrena el videoclip para su nuevo single, ‘After the Storm’, una colaboración con el rapero Tyler, the Creator y el veterano bajista Bootsy Collins, en el estilo del R&B de los 70.

Y no es un videoclip cualquiera. Dirigido por Nadia Lee Cohen, el vídeo de ‘After the Storm’ es una chuchería de colores pastel y escenas cotidianas pero surrealistas, en el que vemos a Uchis desayunando cereales de la marca Bootsy Collins o comprando unas semillas que luego planta y se convierten en Tyler, the Creator, con quien protagoniza una idílica escena familiar. No tiene precio ver al rapero cocinando salchichas en pijama con su cabeza-césped, ni tampoco los bustos de ambos al final del vídeo, como para enmarcarlos.

Otras escenas curiosas del vídeo tienen que ver con la melena de Uchis. En una de ellas, dos pájaros juegan con su pelo mientras ella canta a cámara, en otra, la cantante canta estirada con varias flores en el pelo y en una tercera, la cantante se emperifolla ante el espejo, secándose el pelo con secadores como para un ejército. Un vídeo llamativo en cualquier caso, más pop imposible y de los que se prestan a repetidos visionados. ¿Pero para cuándo el disco?