La Canción del Día: el vídeo de ‘Trap’ coincide con la locura por la Nutella en un súper francés

‘Trap’ es mi canción favorita del disco lleno de singles que el año pasado publicaba Shakira, ‘El Dorado‘, conteniendo nada menos que ‘Chantaje’, ‘La bicicleta’, ‘Me enamoré’, ‘Comme moi’ y ‘Perro fiel’. El nuevo intento de conseguir un hit cuenta también con la colaboración de Maluma y, aunque C. Tangana se escandalizaría por el uso de la palabra “trap” sin relación alguna con delinquir, lo cierto es que estamos ante un número hipnótico lleno de sensualidad, que genera una adicción récord.

El vídeo del habitual Jaume de Laiguana conecta con la portada de ‘El Dorado’ en estética, mostrando baños tanto de Shakira como de Maluma. Ya es número 1 en Youtube España, con 6 millones de visitas a nivel global. Sony facilita un vídeo a la prensa en el que Shakira y Maluma cuentan cómo surgió esta colaboración. Dice ella: “fluyó el trabajo en el estudio, hicimos 2 canciones en 3 días. Nunca había trabajado tan rápido en mi vida, fue como un alud, creativamente espectacular. Con ‘Trap’ estábamos como sumergidos en agua. Entramos en un trance todos los que estábamos en el estudio, no solo nosotros dos, nunca me había pasado una cosa igual”. Maluma añade: “tampoco me había pasado tener ese clic y esa energía tan especial. Fue muy bonito. Trabajamos ‘Chantaje’ y no fue suficiente”.

Shakira considera ‘Trap’ “una de las canciones más arriesgadas” que ha hecho. “Es muy carnal, cruda y sensual”, dice, y para explicar el género, prefiere dar la palabra a Maluma. “’Trap’ es trap (risas). El trap como género está revolucionando mucho lo que está pasando con la música urbana en el mundo entero. Hay que darle 10 puntos positivos a “Shak” por atreverse, yo le dije que lo hiciéramos y fue una experiencia que nunca pensé que iba a llegar tan lejos, que un género así Shak le pueda poner atención. Es una canción sensual pero sobre todo bonita. Tiene significado, profundidad. No es solo cantar encima de una pista de rap o trap, sino llevar el género a otro nivel y que la gente abra la mente. El género nació hace muchos años y la gente ha sido reservada a escucharlo. Ahora que se hace este crossover y en español, es un género que está dominando la calle, la radio, los clubs. Ahí está: trap”.

Hablando de “delinquir”, el vídeo de ‘Trap’, en cuya letra Maluma indica en uno de sus momentos “ponle Nutella”, coincide con la locura por la Nutella en una cadena de supermercados franceses, Intermarché. Un descuento del 70% en Nutella ha provocado el caos en estos supermercados, dejando alguna pequeña agresión y algún herido leve, como ese empleado de la cadena Intermarché que ha recibido un golpe en un ojo tras intentar separar a dos clientes. Ferrero, dueña de Nutella, se ha desvinculado de la acción, asegurando que el descuento ha sido una decisión unilateral de los supermercados Intermarché. La oferta del 70% de Nutella estaba prevista del 25 al 27 de enero, pero las existencias han durado media hora.