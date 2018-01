La canción del día: ‘Lo malo’ de Aitana y Ana Guerra, un posible éxito aunque no vaya a Eurovisión

“Yo decido el cuándo, el dónde y con quién”, “no más servir / la noche es pa mí, no es de otro” o “yo no te escucho y tú me vas a oír” son algunas de las frases que cantan Aitana y Ana en su tema conjunto para Eurovisión. Brisa Fenoy (junto a Lluís Mosquera), encargada de adaptar al español para ‘OT’ la original de Morgan y Will Simms, venía de componer un temazo como ‘Ella’ y ahora es una de las responsables de que ‘Lo Malo’, aunque probablemente no vaya a Eurovisión, sea el ‘Corazón Latino’ de esta edición. Y, además, con un componente reivindicativo.

Y es que una andaluza, una catalana y una canaria unen fuerzas en este temazo que no está vacío de contenido: aunque existen Tomasa del Real, Ivy Queen, La Sista, Karol G, Ms Nina, Farina y muchas otras mujeres con un marcado discurso feminista en su música, lo cierto es que en España se sigue asociando el reggaeton al machismo (olvidándonos de lo presente que está en otros más cercanos), y pocas de las artistas mencionadas suenan en las discotecas de nuestro país… ‘Lo Malo’ puede sumarse a esa lista, presentando un importante mensaje cuando suene y, aún más importante, animando a más chicas a sacar temas así.

A la producción no le vendría mal alguna que otra vuelta, pero de momento ya promete con esa mezcla de tropical house a lo ‘Cheap Thrills’/’Shape of You’, los (demasiado sutiles) destellos de trap y, por supuesto, un estribillo 100% reggaeton… que, igual que el traído y llevado “game” de su letra, no convencía en un principio a Ana y Aitana, aunque ahora sí parecen sentirse cómodas con su canción. La otra polémica al respecto ha sido si Ana sobra en la canción, y no podría estar más en desacuerdo: es verdad que debe mejorar de cara a Eurovisión (o a una versión de estudio 2.0), pero su timbre casa bien con el de Aitana, y la contraposición voz sensual/voz inocente es un acierto, especialmente cuando llega ese apoyo mutuo del final. De hecho, santificados sean Los Javis si al final ellas acaban diciendo el “pa mala tú, Ana War / Aitana, pa mala tú” -el reinado de “hey, Fonsi / qué pasa, Demi” ha llegado a su fin. Están tardando las camisetas con “pa mala yo”, por cierto.