Tune-Yards / I can feel you creep into my private life

En su cuarto álbum, ‘I can feel you creep into my private life’ -que sucede a ‘Nikki Nack’, de 2014-, Tune-Yards (ahora un dúo) investigan el fenómeno del privilegio blanco en Estados Unidos desde un punto de vista personal, indagando en verdades sobre su propio racismo aprendido y tratando de reconciliarse con su privilegio y su pasado “colonizador” (Merill Garbus ha utilizado elementos de la música de Haití o ritmos africanos en su música). Durante la composición del disco, Garbus atendió un curso sobre racismo en Oakland con el objetivo de “aprender sobre mi experiencia como persona blanca en el ámbito de la justicia racial”, y esa etapa ha informado profundamente un disco tan incómodo de escuchar como ha sido para Garbus asumir su parte de culpa en la protección de ese privilegio. El conjunto del álbum presenta una atmósfera gris, sucia e incómoda, en tanto nos habla de temas como la vergüenza blanca (‘Look at Your Hands’), el auto-engaño (‘Honesty’) o el patriarcado (‘Hammer’), dando a menudo con temas tan decididos como las eufóricas ‘Heart Attack’ y ‘ABC 123’, la sugerentes ‘Coast to Coast’ o la pegadiza ‘Private Life’. Pero aunque el objetivo de Tune-Yards ha sido claramente incomodar, eso no excusa la presencia en el disco de canciones tan monótonas y desenfocadas como ‘Home’, ‘Who Are You’ o ‘Free’, que por estilo abundan en un disco en el que tampoco destaca especialmente el single principal, ‘Look at Your Hands’, una aproximación bastante mediocre al sonido de los 80 que, para colmo, no podría ser menos representativa del disco. En “creep”, el electro-punk con un elemento tribal de ‘Colonizer’ campa a sus anchas… o más bien divaga, porque el disco pierde el norte en torno a esa pista, hacia la mitad.

Calificación: 6,9/10

Lo mejor: ‘Heart Attack’, ‘ABC 123’, ‘Coast to Coast’, ‘Private Life’

Te gustará si te gusta: Psapp, Yeasayer, Chairlift, Django Django, Animal Collective, Dirty Projectors…

Escúchalo: Spotify