‘Handia’ arrasa con 10 premios, pero ‘La librería’ e Isabel Coixet ganan en los Goya 2018

‘Handia’ y ‘La librería’ encabezaban las nominaciones de este año a los premios Goya 2018 con 13 y 12 nominaciones y fueron estas las grandes vencedoras de la noche. La estupenda película de Aitor Arregi y Jon Garaño arrasó con 10 premios (guión original, maquillaje, efectos especiales, dirección artística, dirección de producción, banda sonora, fotografía…), igualando a ‘La isla mínima’ y ‘Blancanieves’ en la tercera posición del ránking de películas con más galardones en la historia de los premios. Sin embargo fue el film de Isabel Coixet la que obtuvo los premios principales en los que se medía con esa película y ‘El autor’ de Manuel Martín Cuenca. ‘La librería’ fue elegida Mejor película e Isabel Coixet ganó tanto el premio a la mejor dirección como el de mejor guión adaptado.

El resto de premios fue mucho más repartido: Nathalie Poza alzó el Goya a Mejor actriz protagonista por ‘No sé decir adiós’; Javier Gutiérrez el de Mejor actor protagonista por ‘El autor’; los premios a la actriz y actor de reparto fueron respectivamente para Adelfa Calvo (‘El autor’) y David Verdaguer (‘Estiu 1993’), mientras que los premios revelación de interpretación fueron para Bruna Cusí (‘Verano 1993’) y Eneko Sagardoy (‘Handia’). El premio a la Mejor dirección novel fue para Carla Simón por ‘Verano 1993’ y ‘La llamada’, que optaba a 5 premios, solo obtuvo el Goya a la Mejor canción original por el tema principal de esta película, a cargo de Leiva. ‘Verónica‘ de Paco Plaza, otra de las grandes nominadas, no se fue de vacío por poco (Mejor sonido). La genial ‘Muchos hijos, un mono y un castillo‘ de Gustavo Salmerón se llevó el Goya a Mejor largometraje documental.

Los que confiábamos en que la elección como presentadores de la gala de los Goya 2018 a Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla implicaría que tendríamos una gala divertida, no podríamos haber estado más equivocados. Más bien al contrario, fue una gala torpe, aburrida y forzada, especialmente cuando –y nunca pensé escribir esto– Sevilla y Reyes aparecían en pantalla. Sí, lograron lo imposible: que echáramos de menos a Dani Rovira.

Finalmente, no ofrecieron un discurso tan subido de mala leche como el que Julián López dio en los Feroz, pero es que además sus bromas fueron previsibles y demasiado naíf, salpicadas con algún momento desconcertante (la vomitona sobre El Langui, algo sobre Maribel Verdú tomando Soberano, ambos sobándose la cara…) que no ayudó en nada. Menos mal que, en el delirio de tratar de hacer ver que no pasaba nada porque la gala –de teórica reivindicación feminista– estuviera creada casi en su totalidad por un equipo de hombres, Leticia Dolera respondió a Reyes con una buena colleja dialéctica: “os está quedando un campo de nabos feminista precioso”. Bravo.

Entre tanto dislate, hubo buenos momentos: especialmente, la entrega del premio a mejor actriz revelación a cargo de Paquita Salas (el actor Brays Efe), que además de repartir tarjetas de PS Management en las primeras filas (“las que interesan”), ofreció un consejo maravilloso a esas actrices: “el objetivo de esta profesión no es ganar premios, el objetivo es ganar dinero: haced pasapalabras”. También, la entrega del Goya de Honor a Marisa Paredes, espontánea y diva emocionada y emocionante. Y, por último, el discurso de Nora Navas, vicepresidenta de la Academia, lleno de pasión y que, además de atizar un buen bofetón -dialéctico, obviamente– al Ministro de Cultura por incumplir su palabra sobre la reduccción del IVA cultural, dio una lección demoledora con una sola frase: “Solo derrotando a la superioridad de género derrotaremos el monstruo de la violencia contra las mujeres”.

Este es el palmarés completo:

MEJOR PELÍCULA

– La librería

MEJOR DIRECCIÓN

– Isabel Coixet, por La librería

Mejor dirección novel

– Carla Simón, por Verano 1993

Mejor actriz

– Nathalie Poza, por No sé decir adiós

Mejor actor

– Javier Gutiérrez, por El autor

Mejor actriz de reparto

– Adelfa Calvo, por El autor

Mejor actor de reparto

– David Verdaguer, por Verano 1993

Mejor actriz revelación

– Bruna Cusí, por Verano 1993

Mejor actor revelación

– Eneko Sagardoy, por Handia

Mejor guion original

– Aitor Arregi, Jon Garaño, Andoi De Carlos y Jose Mari Goenaga, por Handia

Mejor guión adaptado

– Isabel Coixet, por La librería

Mejor música original

– Pascal Gaigne, por Handía

Mejor canción original

– ‘La llamada’, de Leiva, por La llamada

Mejor dirección de producción

– Ander Sistiaga, por Handia

Mejor montaje

– Laurent Dufreche y Rául López, por Handía

Mejor dirección de fotografía

– Javier Agirre Erauso, por Handia

Mejor sonido

– Aitor Berenguer, Gabriel Gutiérrez y Nicolás de Poulpiquet, por Verónica

Mejor dirección artística

– Mikel Serrano, por Handia

Mejor diseño de vestuario

– Saioa Kara, por Handia

Mejor maquillaje y peluquería

– Ainhoa Eskisabel, Olga Cruz y Gorka Aguirre, por Handia

Mejores efectos especiales

– Jon Serrano y David Heras, por Handia

Mejor película europea

– The Square, de Ruben Östlund

Mejor película iberoamericana

– Una mujer fantástica, de Sebastián Leilo (Chile)

Mejor documental

– Muchos hijos, un mono y un castillo, de Gustavo Salmerón

Mejor película de animación

– Tadeo Jones 2: El secreto del rey Midas, de Enrique Gato y David Alonso

Mejor cortometraje de ficción

– Madre, de Rodrigo Sorogoyen

Mejor cortometraje documental

– Los desheredados, de Laura Ferrés

Mejor cortometraje de animación

– Woody & Woody, De Jaume Carrió