Espanto / Tres canciones nuevas

‘Tres canciones nuevas’ es uno de los lanzamientos más interesantes de la colección de singles en 7″ de Austrohúngaro, Golden Greats. Todos lo han sido -ahí está el ‘Nada’ de Doble Pletina vs Hidrogenesse-, pero este contiene tres canciones totalmente nuevas y no reediciones ni regrabaciones ni remezclas ni recuerdos: tiene bastante gracia por tanto el nombre del EP. Claro que también podría haberse llamado “Tres canciones nuevas de Espanto” en alusión al personalísimo mundo del dúo riojano que aquí evita los lugares comunes de la música pop para ofrecer tres particulares historias. ‘El jersey’, que comienza en plan country para después entregarse a un synth-pop cabaretero 100% Austrohúngaro, es la versión monstruosa de ‘Juntos’ de Paloma San Basilio, incluyendo una protesta “todo es plástico” que podemos vincular a la reivindicación ecologista de ‘Plastic Beach’ de Gorillaz. ‘Los esqueletos’, para la que han realizado un videoclip, es una reflexión entre surrealista (“esqueletos bebiendo Coca-Cola”) e hiperrealista (“las cremas anti-edad no los rejuvenecen”, “no tienen nada dentro, no tienen vísceras, no tienen corazón”, “no fueron buenos, tampoco fueron buenos” o “los esqueletos se creen muy especiales, pero en el pueblo no los reconoce nadie”) sobre la muerte y lo poco que queda de nosotros cuando nos vamos. Como fondo, una base rítmica latina, a la que contribuye su sección de metales, y un tremebundo teclado. Finalmente, ‘La corriente’ narra el absurdo de dos personas que acuden al mismo puente para suicidarse. Puede sonar algo a Nick Hornby, y su batería se acerca a Phil Spector sin arrimarse del todo, pero el desarrollo de la canción es completamente personal: solo ellos podían pasar de ese inicio tan Disney a las sonoridades de Moldy Peaches para terminar con una bellísima sección sintética. Espanto siguen hablándonos de monstruos y muerte, pero no como lo haría cualquiera, sino desenterrando el humor de debajo de las piedras, de donde casi nadie más lo habría encontrado.

Calificación: 7,6/10

Lo mejor: ‘Los esqueletos’, ‘El jersey’

Te gustará si te gustan: lo mismo Edgar Allan Poe que Las Bistecs, ‘Canciones profanas’ de “Dinarama + Alaska”, Hidrogenesse

Escúchalo: Spotify