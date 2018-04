Cardi B revela su embarazo actuando en Saturday Night Live

Este viernes se publicaba ‘Invasion of Privacy’, el primer disco oficial de Cardi B, rapera que marcó un hito el pasado año al ser la primera rapera, desde Lauryn Hill, en ser número 1 de Billboard Hot 100 en 20 años con su single ‘Bodak Yellow’. Su popularidad ha ido en aumento desde entonces, gracias a sus diversas colaboraciones y su carisma, por eso no sorprendía en absoluto que este sábado fuera la artista invitada en el show televisivo Saturday Night Live.

Su actuación está dando muchísimo que hablar, y no solo por razones meramente artísticas. Tras aparecer en primera instancia para interpretar un medley de sus primeros singles, la citada ‘Bodak Yellow’ culminada con ‘Bartier Cardi’, la rapera del Bronx regresó a escena para interpretar ‘Be Careful’, otro de los singles destacados de su álbum. La sorpresa llegó cuando, al abrir el plano de cintura para abajo, la cámara mostró cómo, con un vestido más ceñido, lucía un embarazo ya difícil de ocultar.

‘Invasion of Privacy’ está causando muy buenas sensaciones en las primeras horas desde que ha sido revelado, y personalidades y artistas como Oprah Winfrey, Erykah Badu o el rapero Logic ya han alabado el álbum públicamente. Aunque se conocía su tracklist, no se había desvelado quiénes serían los ya imprescindibles colaboradores estrella en el disco y, a decir verdad, las sorpresas han sido muy gratas. Además de Migos –el grupo de su pareja Offset– en ‘Drip’, Chance The Rapper, SZA, Savage 21, YG y Kehlani intervienen en sus temas, aunque sin duda la más inesperada (y feliz, por lo escuchado) es la intervención de Bad Bunny y J Balvin en ‘I Like It’, un tema que desde ya apunta a hitazo en los mercados latinos.

