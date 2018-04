O Son do Camiño anuncia distribución por días y suma a Lost Frequencies, Don Diablo…

El festival O Son do Camiño ha irrumpido con gran fuerza en la escena nacional, a base de nombres no ya grandes, sino pirotécnicos: The Killers, Lenny Kravitz y Jamiroquai encabezan un festival en el que también se alinean Franz Ferdinand, Two Door Cinema Club, Carlos Sadness, C. Tangana, Triángulo de Amor Bizarro, Mando Diao o León Benavente, entre otros muchos. El efecto del cartel y el más que asequible precio de las entradas (39 euros más gastos) lograron que sus 20.000 abonos se agotaran en apenas 2 horas, a costa de generar cierto malestar entre los que se quedaron sin entrada, obligando a al organización a emitir un comunicado.

Ahora el certamen anuncia la distribución por días del cartel, que se despliega entre los días 28, 29 y 30 de junio. En la primera jornada, actúan The Killers, Franz Ferdinand o Carlos Sadness; en la segunda, Jamiroquai y Two Door Cinema Club; y en la tercera y última, Lenny Kravitz, Mando Diao, León Benavente y Martin Garrix, otra de las estrellas del evento.

El joven productor neerlandés no será el único representante de la nueva electrónica y EDM más popular que alberga O Son do Camiño, por cierto, porque también se incorporan al cartel Lost Frequencies, autor del popular ‘Are You With Me?’, y el productor y remixer Don Diablo. Con ellos, también se suman Residente (ex-Calle 13), L.A., Republica (banda brasileña, no aquellos britpoperos), Sexy Zebras y los locales Terbutalina.

El recinto de O Son do Camiño se ubicará en el Monte Do Gozo de Santiago de Compostela. El próximo miércoles, 18 de abril, se pondrán a la venta las entradas de cada día al precio de 39 € + gastos cada una, a través de su web y Ticketea.