Sr Chinarro responde (una y otra vez) a la polémica con Javi Calvo y Operación Triunfo

Sr Chinarro ha sacado disco esta semana (crítica de ‘Asunción’, en breves instantes) y parece que no ha habido entrevista promocional en que no le hayan preguntado por su polémica en Twitter con Javi Calvo. Tras decir en la mencionada red social que “OT nos muestra qué le gusta de la música a la gente a la que no le gusta la música” (frase histórica, la verdad), el que es uno de los directores de ‘La llamada‘, le respondió: “Porque al único al que le gusta la música es a ti porque tú sabes bien qué es la música porque tú eres músico porque tú tú tú, ¿verdad?”. Antonio Luque no quiso enzarzarse, y no le contestó directamente -aunque sí a un usuario- y ahora ha explicado por qué. Foto: Jordi Santos.

En Europa Press, como recogía La Vanguardia, reconocía: “No he visto nunca ‘Operación Triunfo’ ni un minuto seguido. El tuit que puse quería decir que hay gente como mis vecinos, que nunca escuchan música pero sí ven ese programa y entendía que debe haber algo en ese programa que gusta a la gente que no le gusta la música. Pero no soy crítico de televisión, era una frase de mi estilo quizás enrevesada o que la gente no sabe cómo leer y lo interpretaron como crítica”. La anécdota de “los vecinos” también aparecía en la entrevista de El Cultural, donde hacía una analogía automovilística sin precio: “La inquina con que se manifiesta mucha gente en las redes no me sorprende. Sufren la misma transformación que cuando se meten en el coche con las ventanillas subidas y el seguro echado. No es nada nuevo”.

En Público seguía la misma línea: “En realidad estaba exaltando la virtud de ese programa, su capacidad para llegar a gente que no tiene ningún interés por la música, pero es algo normal que se montara este revuelo porque en España existe un serio problema de comprensión lectora”. Explica: “Me tildaron de egocéntrico, de pensar sólo en mí. Pero un momento, ¿tú en qué piensas?, ¿acaso tú no eres lo más importante para ti?, ¿acaso tú no piensas constantemente en si tienes hambre, te meas o tienes sueño? Que se vayan a freír monas. Qué le vamos a pedir a un país en el que Tele 5 no sólo es la cadena más vista, sino la que se ve a mayor volumen”.

Además, en Diario Sur afirma desconocer quién es Javi Calvo, y por eso no le respondió: “Yo no sabía quién era, por eso no respondí. No quería meterme con Operación Triunfo, porque no he visto ni un minuto”, dice antes de referirse, de nuevo, a sus vecinos (¡entrevista con estas personas, ya!).

Curiosamente, ya en 2007 Luque definía OT en Al Norte del Norte como “un programa de televisión, en la línea de ésta”.