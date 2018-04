Kylie logra su ansiado top 40 en singles en UK y celebra su top 1 en álbumes con un vídeo

En una semana comercial estupenda, en que ha vendido unas 48.000 copias en Reino Unido de su nuevo disco, ‘Golden‘, llegando al número 1, Kylie Minogue se apunta otro tanto: ‘Dancing’ ha logrado finalmente llegar al top 40 en singles. El tema había entrado, tras una desafortunada filtración, al puesto 47, después había desaparecido de todo el top 100, si bien re-entrando después… pero siempre sin pasar del puesto 50. Finalmente, coincidiendo con la semana de lanzamiento del disco y con toda la artillería promocional desplegada a tope, ‘Dancing’ alcanza el puesto 38 en las islas británicas.

El top 40 para Kylie es una victoria ahora que la lista británica no se compone ni de CD singles ni de descargas, cuando Minogue conseguía tops 10 con la gorra e incluso unos cuantos números 1. Desde que el streaming manda y Radio 1 la ha abandonado, es complicado para una artista de 49 años conseguir entrar en las playlists de hits de Spotify que dominan el mercado. El mérito es comparable, pues, con el del top 12 logrado por ‘Into the Blue’, por ejemplo: es mucho mejor trepar hasta el top 40 tras semanas peleándolo, que entrar casi al top 10 y caer en picado. De hecho, este álbum ha vendido un 50% más que ‘Kiss Me Once’ en su primera semana. Por último, está el morbo de que Radio 1 haya tenido que radiarla esta tarde durante su repaso a la lista, pese a no haberla incluido en sus playlists.



Os dejamos con el historial de tops 100 de Kylie en Reino Unido vía BuzzJack y por supuesto con este nuevo himno que viene a decir: “cuando me muera, me quiero ir bailando”.

1988 01 I Should Be So Lucky

1988 02 Got To Be Certain

1988 02 The Loco-Motion

1988 02 Je Ne Sais Pas Pourquoi

1988 01 Especially For You (Kylie Minogue & Jason Donovan)

1989 01 Hand On Your Heart

1989 02 Wouldn’t Change A Thing

1989 04 Never Too Late

1990 01 Tears On My Pillow

1990 02 Better The Devil You Know

1990 04 Step Back In Time

1991 06 What Do I Have To Do?

1991 06 Shocked

1991 16 Word Is Out

1991 04 If You Were With Me Now (Kylie Minogue & Keith Washington)

1991 49 Keep On Pumpin’ It (Visionmasters feat. Tony King & Kylie Minoque)

1992 02 Give Me Just A Little More Time

1992 11 Finer Feelings

1992 14 What Kind Of Fool (Heard All That Before)

1992 20 Celebration

1994 02 Confide In Me

1994 11 Put Yourself In My Place

1995 16 Where Is The Feeling?

1995 11 Where The Wild Roses Grow (Nick Cave & Kylie Minogue)

1997 22 Some Kind Of Bliss

1997 14 Did It Again

1998 14 Breathe

1998 63 GBI (Towa Tei feat. Kylie Minogue)

2000 01 Spinning Around

2000 02 On A Night Like This

2000 02 Kids (Robbie Williams & Kylie Minogue)

2000 10 Please Stay

2001 01 Can’t Get You Out Of My Head

2002 03 In Your Eyes

2002 02 Love At First Sight

2002 08 Come Into My World

2003 01 Slow

2004 05 Red Blooded Woman

2004 06 Chocolate

2004 02 I Believe In You

2005 06 Giving You Up

2007 04 2 Hearts

2007 38 Santa Baby

2007 05 Wow

2008 10 In My Arms

2008 36 The One

2010 03 All The Lovers

2010 12 Get Outta My Way

2010 32 Better Than Today

2011 08 Higher (Taio Cruz feat. Travie McCoy & Kylie Minogue)

2011 93 Put Your Hands Up (If You Feel Love)

2012 31 Timebomb

2013 96 Flower

2014 12 Into The Blue

2014 59 I Was Gonna Cancel

2014 60 Crystallize

2018 38 Dancing