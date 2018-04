Lana Del Rey se pega un susto tras un concierto y co-escribe el nuevo single de Miles Kane

Lana Del Rey se ha pegado un pequeño susto esta noche tras su concierto en Amberes, Bélgica cuando un fan ha saltado una valla hacia un pasillo por el cual aparentemente pasaba la cantante tras bajar del escenario. Los fans dicen que ha sido “atacada” por esta persona, si bien el único vídeo de lo ocurrido disponible no es muy claro, ya que en él no se ve a Del Rey, aunque sí a un hombre saltando de la valla al suelo violentamente.

La autora de ‘Love’ es noticia también a través de Miles Kane. ¿Recordáis que ambos estaban colaborando para el álbum de él? Kane ha estrenado hoy el nuevo single de su próximo disco, ‘Coup de Grace’, y efectivamente es una colaboración con Del Rey y Jamie T. Sin embargo, la colaboración de Del Rey no es vocal y se limita a un crédito de composición. De hecho, nombre real, Elizabeth Grant, aparece en los créditos de la canción en Spotify.

Kanes ha dicho que la colaboración de Del Rey en ‘Loaded’ surgió de casualidad durante un encuentro de Jamie T y él en Los Ángeles, en el que se encontraba Del Rey. Los tres quedaron por FaceTime para escribir y Del Rey visitó el apartamento de Kane esa misma tarde para terminar la canción, que Kane dice es “perfecta”.

Del Rey visita esta misma semana España para presentar ‘Lust for Life‘. Es uno de los mejores discos de su carrera, pero Del Rey ya está pensando en el siguiente y, según fans que asistieron a su reciente concierto en Milán, el sucesor de ‘Lust for Life’ está “en camino” y sonará parecido a ‘Change’, la balada a piano que aparece hacia el final del disco.

Lana Del Rey was unfortunately attacked by a fan today at her show in Belgium. We hope she is doing fine pic.twitter.com/OoVnKD8kD5

— 💙 (@Jxoey_) 18 de abril de 2018